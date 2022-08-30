«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (01.09.2022)

1661887429

вчера, 22:23

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.12, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Лестер» за 3.35 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.70, а ТМ (2.5) по 2.23.

Форма команд

«Лестер» к пятому туру занимает последнее место, набрав всего одно очко. Клуб не похож сам на себя. В стартовых четырех играх расписана одна «мировая», а три встречи проиграно. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Челси» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке в таблице, с шестью очками в активе. Команда по два раза выиграла и проиграла в своих матчах. В крайнем противостоянии верх взят над «Саутгемптон» (0:1).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Лестер» забил более 1.5 голов

«Лестер» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.