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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (01.09.2022)

вчера, 22:23
Лестер - Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.12, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Лестер» за 3.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.423.822.13
Лига Ставок 3.30 3.80 2.12
Мелбет 3.42 3.92 2.13
1XBET 3.42 3.92 2.13

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.70, а ТМ (2.5) по 2.23.

Форма команд

«Лестер» к пятому туру занимает последнее место, набрав всего одно очко. Клуб не похож сам на себя. В стартовых четырех играх расписана одна «мировая», а три встречи проиграно. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Челси» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке в таблице, с шестью очками в активе. Команда по два раза выиграла и проиграла в своих матчах. В крайнем противостоянии верх взят над «Саутгемптон» (0:1).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Лестер» забил более 1.5 голов
  • «Лестер» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.33 2.24 1.72 1.77 2.16
Лига Ставок 2.24 1.63 1.78 2.01
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:36
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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