«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (01.09.2022)

Ставки букмекеров
«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.12, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Лестер» за 3.35 в БК Лига Ставок.
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завтра, 22:00
Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.70, а ТМ (2.5) по 2.23.
Форма команд
«Лестер» к пятому туру занимает последнее место, набрав всего одно очко. Клуб не похож сам на себя. В стартовых четырех играх расписана одна «мировая», а три встречи проиграно. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Челси» (2:1).
«Манчестер Юнайтед» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке в таблице, с шестью очками в активе. Команда по два раза выиграла и проиграла в своих матчах. В крайнем противостоянии верх взят над «Саутгемптон» (0:1).
Информация для ставок
- Девять из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 3.5 голами
- В девяти из 15 последних матчах «Лестер» забил более 1.5 голов
- «Лестер» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.