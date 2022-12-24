«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Ньюкасла» идут по коэффициенту 2.23. В то же время победа «Лестера» играется по котировке 3.35, а ничью можно взять по цене 3.50.
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завтра, 18:00
Если анализировать линию голов от букмекерской компании Лига Ставок, то здесь небольшое преимущество на стороне верхового исхода. Поставить на ТБ(2,5) гола предлагается по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Лестер» расположился на 13-м месте чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 15 туров, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. Еще в восьми поединках клуб уступал соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов равноценное – 25 против 25.
Фиксируем, что накануне ухода на пауза футболисты «Лестера» успешно сыграли против «Эвертона» (2:0) и «Вест Хэма» (2:0).
«Ньюкасл» занимает четвертое место в АПЛ. Команда осуществила рывок в зону Лиги чемпионов, одержав пять побед подряд. Всего в текущем сезоне лиги «сороки» выиграли восемь встреч, шесть раз сыграли вничью при единственном поражении. Забито голов – 29, а пропущено все 11, что является лучшим показателем чемпионата. Последней жертвой «Ньюкасла» в премьер-лиге стал «Челси» (1:0).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей
- «Лестер» побеждал в 2 из прошлых 3 домашних матчей с «Ньюкаслом»
- «Ньюкасл» не проигрывал в 4 последних гостевых матчах лиги
Прогноз
Противостояние «Лестера» и «Ньюкасла» обещает быть зрелищным и результативным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.