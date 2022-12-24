«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 14:37

Ставки букмекеров

Букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Ньюкасла» идут по коэффициенту 2.23. В то же время победа «Лестера» играется по котировке 3.35, а ничью можно взять по цене 3.50.

Если анализировать линию голов от букмекерской компании Лига Ставок, то здесь небольшое преимущество на стороне верхового исхода. Поставить на ТБ (2,5) гола предлагается по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Лестер» расположился на 13-м месте чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 15 туров, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. Еще в восьми поединках клуб уступал соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов равноценное – 25 против 25.

Фиксируем, что накануне ухода на пауза футболисты «Лестера» успешно сыграли против «Эвертона» (2:0) и «Вест Хэма» (2:0).

«Ньюкасл» занимает четвертое место в АПЛ . Команда осуществила рывок в зону Лиги чемпионов, одержав пять побед подряд. Всего в текущем сезоне лиги «сороки» выиграли восемь встреч, шесть раз сыграли вничью при единственном поражении. Забито голов – 29, а пропущено все 11, что является лучшим показателем чемпионата. Последней жертвой «Ньюкасла» в премьер-лиге стал «Челси» (1:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей

«Лестер» побеждал в 2 из прошлых 3 домашних матчей с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» не проигрывал в 4 последних гостевых матчах лиги

Прогноз

Противостояние «Лестера» и «Ньюкасла» обещает быть зрелищным и результативным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.