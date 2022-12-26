«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2022)

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вчера, 14:10

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что футболисты «Манчестер Сити» не допустят потери очков в предстоящей игре. Ставки в пользу победы гостей можно сыграть по коэффициенту 1.32. За победу «Лидса» предложена цена 8.70, а на ничью можно поставить по котировке 6.10.

В то же время аналитики БК Лига Ставок убеждены, что «Лидс» и «Манчестер Сити» продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключит по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.85.

Форма команд

«Лидс» подает сигналы с 15-й строчки АПЛ . В 14 сыгранных турах «белые» заработали 15 очков, получив небольшое преимущество над зоной вылета (два балла). В последнем матче чемпионата футболисты «Лидса» зафиксировали седьмой проигрыш, уступив на выезде «Тоттенхэму» (3:4).

Выделим, что в семи домашних матчах лиги футболисты «Лидса» зарекомендовали себя так: три победы, две ничьи и два поражения. Забито голов на своем поле – 12, а пропущено девять.

«Манчестер Сити» идет вторым в общем зачете английского чемпионата. В 14 сыгранных матчах лиги «горожен» набрали 32 балла, отстав от лидирующей позиции н пять очков. Домашнее поражение от «Брентфорда» (1:2) в последнем матче АПЛ стало для клуба вторым в текущем розыгрыше лиги.

В шести гостевых матчах АПЛ футболисты «Манчестер Сити» одержали три победы, дважды сыграли вничью и допустили один проигрыш. Атака команды организовала десять голов в гостевых встречах, а защита допустила пять результативных ошибок.

Информация для ставок

«Лидс» проиграл в 3 из прошлых 5 матчей против «Манчестер Сити»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 из предыдущих 5 очных матчей

(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 очных матчей «Лидс» сыграл на ТБ (2,5) гола в 2 последних домашних матчах АПЛ

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