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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2022)

вчера, 14:10
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что футболисты «Манчестер Сити» не допустят потери очков в предстоящей игре. Ставки в пользу победы гостей можно сыграть по коэффициенту 1.32. За победу «Лидса» предложена цена 8.70, а на ничью можно поставить по котировке 6.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.745.761.34

В то же время аналитики БК Лига Ставок убеждены, что «Лидс» и «Манчестер Сити» продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключит по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.85.

Форма команд

«Лидс» подает сигналы с 15-й строчки АПЛ. В 14 сыгранных турах «белые» заработали 15 очков, получив небольшое преимущество над зоной вылета (два балла). В последнем матче чемпионата футболисты «Лидса» зафиксировали седьмой проигрыш, уступив на выезде «Тоттенхэму» (3:4).

Выделим, что в семи домашних матчах лиги футболисты «Лидса» зарекомендовали себя так: три победы, две ничьи и два поражения. Забито голов на своем поле – 12, а пропущено девять.

«Манчестер Сити» идет вторым в общем зачете английского чемпионата. В 14 сыгранных матчах лиги «горожен» набрали 32 балла, отстав от лидирующей позиции н пять очков. Домашнее поражение от «Брентфорда» (1:2) в последнем матче АПЛ стало для клуба вторым в текущем розыгрыше лиги.

В шести гостевых матчах АПЛ футболисты «Манчестер Сити» одержали три победы, дважды сыграли вничью и допустили один проигрыш. Атака команды организовала десять голов в гостевых встречах, а защита допустила пять результативных ошибок.

Информация для ставок

  • «Лидс» проиграл в 3 из прошлых 5 матчей против «Манчестер Сити»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 очных матчей
  • «Лидс» сыграл на ТБ(2,5) гола в 2 последних домашних матчах АПЛ

Прогноз

В этом матче мы ожидаем результативного футбола в исполнении «Лидса» и «Манчестер Сити». Предлагаем поставить на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.44 2.32 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:55
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:31
Думаю что гости без проблем победят!
Гость
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