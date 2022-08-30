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«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

вчера, 22:40
Ливерпуль - Ньюкасл

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.28, ничья в игре котируется по 6.20, а победа «Ньюкасл» по 11.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.305.9310.83
Лига Ставок 1.30 6.00 9.20
1XBET 1.32 6.30 10.00

Эксперты полагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.49, а ТМ (2.5) за 2.75.

Форма команд

«Ливерпуль» после четырех туров занимает девятое место, с пятью очками в активе. В текущем розыгрыше клуб по одной встрече выиграл и проиграл, а еще в двух расписал «мировую». В крайнем противостоянии взят верх над «Борнмут» (9:0).

«Ньюкасл» к матчу подходит располагаясь на седьмой строчке, набрав шесть очков. В стартовых четырех турах команда добыла три ничьи и одну победу. В крайнем противостоянии с «Вулверхэмптон» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • В семи из 10 последних выездных матчах «Ньюкасл» не было голов или забила только одна команда
  • В восьми из 15 последних матчах «Ливерпуль» забил более 1.5 голов
  • «Ливерпуль» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.49 в Бк Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 2.15 1.76
Лига Ставок 2.75 1.43 2.20 1.65
1XBET 2.69 1.42
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:00
Победа хозяев !
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