«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

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вчера, 22:40

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.28, ничья в игре котируется по 6.20, а победа «Ньюкасл» по 11.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.49, а ТМ (2.5) за 2.75.

Форма команд

«Ливерпуль» после четырех туров занимает девятое место, с пятью очками в активе. В текущем розыгрыше клуб по одной встрече выиграл и проиграл, а еще в двух расписал «мировую». В крайнем противостоянии взят верх над «Борнмут» (9:0).

«Ньюкасл» к матчу подходит располагаясь на седьмой строчке, набрав шесть очков. В стартовых четырех турах команда добыла три ничьи и одну победу. В крайнем противостоянии с «Вулверхэмптон» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

В семи из 10 последних выездных матчах «Ньюкасл» не было голов или забила только одна команда

В восьми из 15 последних матчах «Ливерпуль» забил более 1.5 голов

«Ливерпуль» не проиграл в пяти последних очных встречах

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