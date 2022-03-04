«Ливерпуль» – «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

1646414230

вчера, 20:17

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются мерсисайдцы. Взять их победу в домашнем поединке с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей порадует игроков коэффициент 9.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.85.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.52. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.55. Взять обмен голами предлагают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ливерпуль» несколько дней назад стал обладателем кубка английской лиги. В финальном поединке подопечные Юргена Клоппа встретились с «Челси» и смогли завоевать трофей в серии послематчевых пенальти. В чемпионате страны команда в последнем туре обыграла дома «Норвич» (2:1) и продолжает преследовать «Манчестер Сити» отрыв от которого составляет шесть очков.

«Вест Хэм» также находится в зоне еврокубков и после 27 встреч занимает шестое место в таблице с 45 очками в активе. Также лондонский коллектив совсем недавно провел игру в рамках кубка Англии, где в выездном поединке проиграл «Саутгемптону» со счетом (1:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл 11 встреч подряд (с учетом дополнительного времени)

У «Вест Хэма» лишь одна победа в последних четырех матчах

Четыре минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Ливерпуль» пропустил дома лишь три гола в последних семи играх

Прогноз