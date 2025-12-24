«Брентфорд» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766525844

сегодня, 00:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» – «Борнмут», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Брентфорд»

«Пчелы» не так давно вылетели из кубка английской лиги, однако более ориентируются сейчас на АПЛ , где занимают 12 место, а хотели бы гораздо выше. «Брентфорд» набрал 23 балла и от девятого места их отделяет всего один пункт, поэтому победа над «Борнмутом» с большой вероятностью позволит подняться на 1-2 позиции вверх, что и является лучшей мотивацией для этого боевитого коллектива.

20 декабря «Брентфорд» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а в кубке английской лиги уступил «Манчестер Сити» (0:2).

«Борнмут»

Большое количество поражений клуба сместилось на небольшую серию ничьих из трех встреч, но количество баллов у «Борнмута» заметно не прибавилось. В выездной игре с «Брентфордом» от гостей ждут борьбы и попыток одержать такую нужную в психологическом плане победу, и гости могут даже рискнуть, поэтому встреча не будет скучной, несмотря на не самую яркую вывеску.

20 декабря «Борнмут» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1), а ранее выдал феерический матч с «Манчестер Юнайтед», но не смог победить (4:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Брентфорд» – 2.25

Ничья – 3.6

Победит «Борнмут» – 3

Статистика

«Бёрнли» проиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Борнмут» не побеждает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Брентфорд» выиграл четыре последних матча подряд у «Борнмута»

Прогноз

Поставить, на победу «Брентфорда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что на данный момент хозяева сильнее своего соперника и вполне способны обыграть его в 1-2 мяча на своем поле.