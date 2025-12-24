«Брентфорд» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» – «Борнмут», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Брентфорд»
«Пчелы» не так давно вылетели из кубка английской лиги, однако более ориентируются сейчас на АПЛ, где занимают 12 место, а хотели бы гораздо выше. «Брентфорд» набрал 23 балла и от девятого места их отделяет всего один пункт, поэтому победа над «Борнмутом» с большой вероятностью позволит подняться на 1-2 позиции вверх, что и является лучшей мотивацией для этого боевитого коллектива.
20 декабря «Брентфорд» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а в кубке английской лиги уступил «Манчестер Сити» (0:2).
«Борнмут»
Большое количество поражений клуба сместилось на небольшую серию ничьих из трех встреч, но количество баллов у «Борнмута» заметно не прибавилось. В выездной игре с «Брентфордом» от гостей ждут борьбы и попыток одержать такую нужную в психологическом плане победу, и гости могут даже рискнуть, поэтому встреча не будет скучной, несмотря на не самую яркую вывеску.
20 декабря «Борнмут» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1), а ранее выдал феерический матч с «Манчестер Юнайтед», но не смог победить (4:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Брентфорд» – 2.25
- Ничья – 3.6
- Победит «Борнмут» – 3
Статистика
- «Бёрнли» проиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Борнмут» не побеждает уже восемь поединков подряд во всех турнирах
- «Брентфорд» выиграл четыре последних матча подряд у «Борнмута»
Прогноз
Поставить, на победу «Брентфорда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что на данный момент хозяева сильнее своего соперника и вполне способны обыграть его в 1-2 мяча на своем поле.