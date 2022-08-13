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«Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

сегодня, 07:53
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» вне конкуренции в этой игре. Ставки на чистую победу хозяев поля можно сыграть по мизерному коэффициенту 1.05. Вероятность сенсации в виде ничьи аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценивают в 15.00, а победа «Борнмута» идет в линии по котировке 29.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0813.0236.55
Лига Ставок 1.07 13.00 35.00
Мелбет 1.07 16.00 44.00
1XBET 1.07 17.00 45.00

Также у экспертов нет сомнений в том, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на классические ТБ(2,5) гола идут по котировке 1.30, ТМ(2,5) – 3.25.

Форма команд

«Манчестер Сити» взял дежурный титул АПЛ в прошлом сезоне, но в очередной раз не смог замахнуться на главный трофей Европы в Лиге чемпионов. Новую кампанию «горожане» начинают с амбициями закрыть этот вопрос.

В первой официальной игре сезона «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (1:3) в матче за Суперкубок Англии, а дубль Эрлинга Холанда позволил «горожанам» одолеть «Вест Хэм» в стартовом туре АПЛ (2:0).

«Борнмут» отсутствовал в премьер-лиге два сезона. В предыдущем розыгрыше Чемпионшипа «вишни» завоевал серебряные медали, получив прямое повышение в классе. В стартовом туре АПЛ «Борнмут» выступил хорошо, забив два безответных гола «Астон Вилле» на домашней арене (2:0), тем самым заработав три очка.

Информация для ставок

  • Победная серия «Манчестер Сити» в матчах с «Борнмутом» насчитывает 11 игр
  • «Борнмут» проигрывал и пропускал минимум два гола во всех 7 матчах на поле соперника
  • «Манчестер Сити» забивал минимум три гола в 4 последних матчах АПЛ на своем поле

Прогноз

Сложно представить, что «Борнмут» избежит крупного поражения в этой игре. «Манчестер Сити» стабильно и крупно обыгрывает предстоящего соперника, тем более на домашней арене. Рекомендуем поставить на фору (-2,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.43
Мелбет 3.36 1.29
1XBET 3.40 1.28
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