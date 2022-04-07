«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.04.2022)

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вчера, 13:26

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 2 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 3.56, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.86.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.21. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Манчестер Сити» два дня назад провел поединок в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, где на своем поле принял мадридский «Атлетико». Скрыть оборону «матрасников» было очень тяжело, но все-таки подопечным Пепа Гвардиолы это удалось, победа (1:0). В национальном чемпионате «горожане» продолжают удерживать первое место, но опережают нынешнего соперника лишь на один балл.

«Ливерпуль» также принял участие в самом престижном клубном турнире Европы и в Португалии без проблем переиграл «Бенфику» со счетом (3:1). Что касается АПЛ , то здесь также коллектив оформляет победу за победой, в последних турах были повержены «Уотфорд» и «Арсенал» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сити» составляет восемь поединков (шесть побед и две ничьих)

«Ливерпуль» выиграл пять матчей кряду

Шесть из семи минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

«Сити» пропустил лишь два гола в последних восьми играх, а «Ливерпуль» — три

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, ведь встретятся интересные команды с добротным подбором игроков. Оба коллектива демонстрируют организованный атакующий футбол, и мы вполне можем рассчитывать на обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.