«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (06.03.2022)

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вчера, 13:09

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы без проблем определились с фаворитом на эту встречу. Взять победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет коэффициент 8.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.58. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Манчестер Сити» несколько дней назад провел поединок в рамках 1/8 финала кубка Англии. Команда разбавленным составом смогла на выезде переиграть «Петерборо Юнайтед» (2:0). В АПЛ «горожане» продолжают удерживать первую строчку и опережать «Ливерпуль» на шесть очков. В последних турах подопечные Гвардиолы выиграли у «Эвертона» (1:0), а также уступили «Тоттенхэму» (2:3).

«Манчестер Юнайтед» хоть и не проигрывает уже длительное время, но все равно проводит не лучший отрезок сезона. Команда часто играет вничью, в двух последних встречах были зафиксированы результаты (1:1) с «Атлетико» в ЛЧ и (0:0) с «Уотфордом» в национальном чемпионате. После 27 игр коллектив расположился на четвертом месте с 47 очками в активе.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть из семи последних поединков

У МЮ четыре ничьи в последних шести встречах

четыре ничьи в последних шести встречах Шесть минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Семь из восьми последних игр с участием МЮ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает футбол неплохого качества, ведь встретятся довольно интересные команды. Оба коллектива участвовали в этом сезоне в еврокубках и демонстрируют относительно неплохое качество игры. Да, у каждого из клубов есть свои проблемы, но они не должны помешать увидеть нам содержательный поединок. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.86.