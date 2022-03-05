Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (06.03.2022)

вчера, 13:09
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы без проблем определились с фаворитом на эту встречу. Взять победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет коэффициент 8.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.938.41
Фонбет 1.40 4.90 8.00
Мелбет 1.42 5.10 8.50
1XBET 1.42 5.15 8.30
BetBoom 1.42 4.92 8.00

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.58. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Манчестер Сити» несколько дней назад провел поединок в рамках 1/8 финала кубка Англии. Команда разбавленным составом смогла на выезде переиграть «Петерборо Юнайтед» (2:0). В АПЛ «горожане» продолжают удерживать первую строчку и опережать «Ливерпуль» на шесть очков. В последних турах подопечные Гвардиолы выиграли у «Эвертона» (1:0), а также уступили «Тоттенхэму» (2:3).

«Манчестер Юнайтед» хоть и не проигрывает уже длительное время, но все равно проводит не лучший отрезок сезона. Команда часто играет вничью, в двух последних встречах были зафиксированы результаты (1:1) с «Атлетико» в ЛЧ и (0:0) с «Уотфордом» в национальном чемпионате. После 27 игр коллектив расположился на четвертом месте с 47 очками в активе.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл шесть из семи последних поединков
  • У МЮ четыре ничьи в последних шести встречах
  • Шесть минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Семь из восьми последних игр с участием МЮ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает футбол неплохого качества, ведь встретятся довольно интересные команды. Оба коллектива участвовали в этом сезоне в еврокубках и демонстрируют относительно неплохое качество игры. Да, у каждого из клубов есть свои проблемы, но они не должны помешать увидеть нам содержательный поединок. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.28 2.41 1.63 1.91 2.00
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.34 1.57
1XBET 2.32 1.58
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:43
Сити очень смешанным составом с капитаном Зинченко выиграл у Питерборо на кубок 2-0, дожав соперника во второй половине матча. Что ж, в условиях чемпионской гонки с Ливерпулем экономия сил для подопечных Гвардиолы важна, тем более на фоне предстоящего дерби с Юнайтед на Иттихаде. У "горожан" нет проблем с составом, так что они на соперника должны давить всем прессом своих хозяйских возможностей.... МЮ игру пропускал в мидвик, потому что уже вылетел из кубка Англии ранее. Подопечные Рангника на грани вылета из зоны ЛЧ, да и вообще своей игрой не впечатляют Юнайтед в последнее время. В крайнем туре АПЛ на 0-0 промучились с предпоследним Уотфордом, у команды не игры и вдохновения, а немецкий наставник за 2 месяца ничему особенному команду не научил - тут нужно больше времени. Естественно, с Сити на фоне таких выступлений будет тяжело.... На Олд Траффорд пару месяцев назад Сити не испытали проблем, победив а классе 2-0, тогда как сейчас расклады в дерби не поменялись. Победа Сити на классе, за счет более отлаженной схемы игры, класса и более мобильного передвижения по полю просматривается отчетливо. Поддержка же трибун должна стать последним винтиком в конструкции хозяев в борьбе за 3 важных очка в данном противостоянии Манчестеров.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 