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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

вчера, 22:31
Манчестер Сити - Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.09, ничья в игре котируется по 12.50, а победа «Ноттингем Форест» по 28.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0912.8829.23
Лига Ставок 1.09 12.00 27.00
Мелбет 1.11 13.00 27.00
1XBET 1.11 13.00 27.00

Аналитики ожидают, что матч порадует нас большим количеством голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.25, а ТМ (2.5) за 3.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» к пятому туру набрал 10 очков и занимает вторую строчку. Команда успела трижды обыграть соперников и расписала одну «мировую». В крайнем противостоянии взят верх над «Кристал Пэлас» (4:2).

«Ноттингем Форест» по состоянию на сегодня располагается на 11 месте чемпионата, имея в активе четыре очка. В нынешнем розыгрыше команда по разу выиграла и сыграла вничью, а в двух поединках проиграла, в том числе, в крайнем противостоянии с «Тоттенхэм» (0:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл в восьми из 10 последних домашних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 1.5 голов
  • «Манчестер Сити» в шести из 10 последних домашних матчах забил более 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирные амбиции и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на победу «Манчестер Сити» в первом тайме с коэффициентом 1.33 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.35
Мелбет 4.04 1.21
1XBET 4.04 1.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:30
Победа команды "Манчестер Сити" с Европейским гандикапом (0:1) в первом тайме. Удачи
Гость
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