«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (16.04.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем, и отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу МЮ с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72. В случае сенсационной победы гостей залетит коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.35.
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16 апреля 2022, 17:00
суббота
Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.55, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.5. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» проводит свой не самый лучший отрезок сезона и не радует болельщиков победными результатами. В прошлом туре коллектив побывал в Ливерпуле, где сразился с «Эвертоном» и минимально проиграл (0:1). Чуть раньше «манкунианцы» принимали на своем поле «Лестер» и завершили ту игру вничью (1:1). Клуб продолжает бороться за путевку в еврокубки и занимает седьмое место после 31 матча.
«Норвич Сити» замыкает турнирную таблицу чемпионата и уже практически смирился с понижением в классе. Для спасения команде необходимо отыграть отставание более чем семь очков, что за семь туров выглядит фантастической задачей при нынешнем уровне игры. Хотя в последнем туре удалось положить три балла в копилку, дома был обыгран «Бернли» со счетом (2:0).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из семи последних матчей
- «Норвич» не может выиграть в гостях в пяти поединках кряду
- «Манчестер Юнайтед» выиграл пять минувших очных встреч (с учетом дополнительного времени)
- Три последних игры с участием «Норвича» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Конечно, мы увидим игру с преимуществом домашней команды. Хозяева всеми силами постараются победить и порадовать своих болельщиков, поэтому предлагаем поставить на уверенную победу МЮ с форой (-1.5) коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.