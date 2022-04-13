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«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (16.04.2022)

вчера, 15:50
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем, и отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу МЮ с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72. В случае сенсационной победы гостей залетит коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.6415.15
Фонбет 1.23 6.10 13.00
Мелбет 1.28 6.50 12.00
1XBET 1.28 6.50 12.00
BetBoom 1.22 6.58 15.47

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.55, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.5. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» проводит свой не самый лучший отрезок сезона и не радует болельщиков победными результатами. В прошлом туре коллектив побывал в Ливерпуле, где сразился с «Эвертоном» и минимально проиграл (0:1). Чуть раньше «манкунианцы» принимали на своем поле «Лестер» и завершили ту игру вничью (1:1). Клуб продолжает бороться за путевку в еврокубки и занимает седьмое место после 31 матча.

«Норвич Сити» замыкает турнирную таблицу чемпионата и уже практически смирился с понижением в классе. Для спасения команде необходимо отыграть отставание более чем семь очков, что за семь туров выглядит фантастической задачей при нынешнем уровне игры. Хотя в последнем туре удалось положить три балла в копилку, дома был обыгран «Бернли» со счетом (2:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из семи последних матчей
  • «Норвич» не может выиграть в гостях в пяти поединках кряду
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл пять минувших очных встреч (с учетом дополнительного времени)
  • Три последних игры с участием «Норвича» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с преимуществом домашней команды. Хозяева всеми силами постараются победить и порадовать своих болельщиков, поэтому предлагаем поставить на уверенную победу МЮ с форой (-1.5) коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.24 1.25 2.60 1.54 2.05 1.85
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:03
Победа команды "Манчестер Юнайтед" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 16:01
Обе команды забьют.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 15:55
МЮ победит, и обе команды не забьют.
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