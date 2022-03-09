«Норвич Сити» —  «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.03.2022)

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сегодня, 00:59

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно лондонский клуб абсолютный фаворит встречи. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 5.65, а неожиданная победа хозяев оценивается по невероятному коэффициенту 11

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Норвич» проводит неудачный отрезок сезона, в последних шести матчах клуб сумел набрать всего один балл. В прошедших турах обидчиками команды были «Бренфорд», Ливерпуль» и «Саутгемптон», которые смогли нанести поражения (1:3), (1:2) и (0:2) соответственно. Неутешительные результаты закрепили коллектив на последнем месте в турнирной таблице.

«Челси» борется медали чемпионата и путевку в Лигу чемпионов, потому терять очки с аутсайдером команде крайне нежелательно. Лондонские футболисты в последнем туре без проблем разгромили в гостях «Бернли», а чуть ранее в кубковой игре оказались сильнее «Лутон Тауна» (3:2).

Информация для ставок

«Норвич» проиграл пять поединков подряд

«Челси» не проигрывает в основное время в 10 играх подряд

Минувшая очная встреча завершилась победой «Челси» (7:0)

Четыре из пяти последних матчей с участием «Норвича» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Челси» приедет в Норидж только за победой и, скорее всего, добудет ее. Лондонский клуб будет ход поединка и спокойно оформит в сетку ворот соперника несколько мячей. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Челси» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.