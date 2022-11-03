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«Ноттингем Форест» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

вчера, 16:41
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этой игре эксперты оценивают практически поровну. Поставить на победу «Ноттингем Форест» можно по коэффициенту 2.83, за ничью выставлена цена 3.54, а победа «Брентфорда» доступна по котировке 2.63.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.833.432.47
Лига Ставок 2.75 3.30 2.65
Мелбет 2.83 3.54 2.63
1XBET 2.83 3.54 2.63

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что «Ноттингем Форест» и «Брентфорд» проведут низовой матч. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.88, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Ноттингем Форест» остается на последнем месте АПЛ. По итогам 13-и сыгранных туров, команда заработала только девять очков. При этом недавно «лесники» отметились домашней победой над «Ливерпулем» (1:0), но уже в прошлом туре клуб зафиксировал восьмое поражение в лиге, уступив в гостях «Арсеналу» (0:5).

«Брентфорд» выступает лучше своего предстоящего соперника, занимая 11-ю строчку рейтинга в чемпионате Англии. В предыдущем туре лиги команда шестой раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки с «Вулверхэмптоном» (1:1) на своем поле, а до этого футболисты «Брентфорда» в четвертый раз в сезоне проиграли – в гостях «Астон Вилле» (4:0).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей лиги
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Брентфорда»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 очных матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ноттингем Форест» и «Брентфорд не покажут высокой результативности в этом матче. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.47 1.88 1.93 1.49 2.63
Лига Ставок 2.60 1.49 1.81 1.97 1.45 2.70
Мелбет 1.90 2.05
1XBET 1.90 2.05
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:52
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
Гости не проиграют и тб 2 !
Гость
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