«Ноттингем Форест» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

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вчера, 16:41

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этой игре эксперты оценивают практически поровну. Поставить на победу «Ноттингем Форест» можно по коэффициенту 2.83, за ничью выставлена цена 3.54, а победа «Брентфорда» доступна по котировке 2.63.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что «Ноттингем Форест» и «Брентфорд» проведут низовой матч. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.88, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Ноттингем Форест» остается на последнем месте АПЛ . По итогам 13-и сыгранных туров, команда заработала только девять очков. При этом недавно «лесники» отметились домашней победой над «Ливерпулем» (1:0), но уже в прошлом туре клуб зафиксировал восьмое поражение в лиге, уступив в гостях «Арсеналу» (0:5).

«Брентфорд» выступает лучше своего предстоящего соперника, занимая 11-ю строчку рейтинга в чемпионате Англии. В предыдущем туре лиги команда шестой раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки с «Вулверхэмптоном» (1:1) на своем поле, а до этого футболисты «Брентфорда» в четвертый раз в сезоне проиграли – в гостях «Астон Вилле» (4:0).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей лиги

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Брентфорда»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 очных матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ноттингем Форест» и «Брентфорд не покажут высокой результативности в этом матче. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.