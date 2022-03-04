«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

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вчера, 16:58

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили практически равные котировки. Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.77. В случае победы «Брайтона» зайдет коэффициент 2.69. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.25. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 1.63. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» достаточно уверенно чувствует себя в последних поединках и уже имеет в активе приятную беспроигрышную серию из нескольких матчей. В минувшем туре команда обыграла на выезде «Брентфорд» со счетом (2:0), а чуть ранее расписала в Лондоне ничью с местным «Вест Хэмом» со счетом (1:1).

«Брайтон» находится на четыре строчки выше своего соперника и занимает нынче 10 место с 33 очками в копилке. В последних турах порадовать поклонников результатами не удалось, в матчах с «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» потерпели поражение со счетом (0:2), а в игре с «Бернли» был зафиксирован разгром (0:3).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» не проигрывает шесть игр кряду (четыре победы и две ничьих)

«Брайтон» проиграл три встречи подряд

В пяти минувших очных поединках «Ньюкасл Юнайтед» смог поразить ворота соперника всего один раз

Четыре последних матча с участием «Брайтона» завершились результатом «обе забьют – нет»



Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, но кажется, что преимущество все же будет на стороне хозяев поля. Они желают продолжить свою серию без поражений, а потому приложат максимум усилий для достижения результата. Сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» с форой (0) можно по коэффициенту 1.9 можно в букмекерской конторе Фонбет.