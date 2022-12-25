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«Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

вчера, 11:09
Брайтон

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостевой команды. Сыграть победу «Брайтона» предлагается по коэффициенту 2.25, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Саутгемптона» идет по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.373.542.26
Лига Ставок 3.45 3.45 2.18

В то же время аналитики букмекерской компании Лига Ставок не определяются с возможной результативностью этой игры. Поставить на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола предложено по одинаковым котировкам 1.90.

Форма команд

«Саутгемптон» пребывает в зоне вылета, занимая предпоследнее место в чемпионате Англии. Свои 12 очков в лиге клуб заработал в трех победных и трех ничейных играх, попутно потерпев девять поражений. Атака команда играет очень скромно – 13 забитых голов, а защита допустила 27 результативных ошибок.

Отмечаем, что в трех предыдущих турах АПЛ футболисты «Саутгемптона» не набирали баллы. Они проиграли «Кристал Пэлас» (0:1), «Ньюкаслу» (1:4) и «Ливерпулю» (1:3).

«Брайтон» удерживается на седьмой строчке рейтинга, накопив 21 балл за 14 проведенных матчей. Клуб одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и зафиксировал пять поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов у команды положительное – 23 против 19.

В последнем туре АПЛ «Брайтон» уступил на своем поле «Астон Вилле» (1:2), хотя до этого «чайки» последовательно обыграли «Вулверхэмптон» (3:2) и «Челси» (4:1).

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не выигрывал в 6 из 7 домашних матчей лиги
  • «Брайтон» не проигрывал в 4 из 7 гостевых поединков чемпионата
  • «Брайтон» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против «Саутгемптона»

Прогноз

В этом противостоянии мы отдаем предпочтение гостям, поскольку «Саутгемптон» в этом сезоне находится в ужасной форме. Предлагаем поставить на нулевую фору «Брайтона» по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.93 1.98 1.51 2.73
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.89 1.50 2.55
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:01
Я думаю что скатают ничейку!
Любoмир
Любoмир
вчера в 11:25
Думаю, что святым будет очень трудно, даже дома.... Брайтон на ходу
Гость
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