«Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 11:09

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостевой команды. Сыграть победу «Брайтона» предлагается по коэффициенту 2.25, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Саутгемптона» идет по котировке 3.20.

В то же время аналитики букмекерской компании Лига Ставок не определяются с возможной результативностью этой игры. Поставить на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола предложено по одинаковым котировкам 1.90.

Форма команд

«Саутгемптон» пребывает в зоне вылета, занимая предпоследнее место в чемпионате Англии. Свои 12 очков в лиге клуб заработал в трех победных и трех ничейных играх, попутно потерпев девять поражений. Атака команда играет очень скромно – 13 забитых голов, а защита допустила 27 результативных ошибок.

Отмечаем, что в трех предыдущих турах АПЛ футболисты «Саутгемптона» не набирали баллы. Они проиграли «Кристал Пэлас» (0:1), «Ньюкаслу» (1:4) и «Ливерпулю» (1:3).

«Брайтон» удерживается на седьмой строчке рейтинга, накопив 21 балл за 14 проведенных матчей. Клуб одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и зафиксировал пять поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов у команды положительное – 23 против 19.

В последнем туре АПЛ «Брайтон» уступил на своем поле «Астон Вилле» (1:2), хотя до этого «чайки» последовательно обыграли «Вулверхэмптон» (3:2) и «Челси» (4:1).

Информация для ставок

«Саутгемптон» не выигрывал в 6 из 7 домашних матчей лиги

«Брайтон» не проигрывал в 4 из 7 гостевых поединков чемпионата

«Брайтон» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против «Саутгемптона»

Прогноз

В этом противостоянии мы отдаем предпочтение гостям, поскольку «Саутгемптон» в этом сезоне находится в ужасной форме. Предлагаем поставить на нулевую фору «Брайтона» по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.