«Саутгемптон» – «Челси». Прогноз на матч английской Премьер лиги (09.04.2022)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются «аристократы». Взять их победу в гостевом поединке можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет. В случае неожиданного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 4.44. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.95. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 1.83. Взять обмен голами предлагают по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Саутгемптон» не может порадовать своих болельщиков победой уже на протяжении месяца. За это время клуб успел проиграть «Уотфорду» и «Ньюкаслу» с одинаковым счетом (1:2), а также был разгромлен «Манчестер Сити» (1:4). За очки удалось зацепиться лишь в последней встрече с «Лидсом», ничья (1:1).

«Челси» сенсационно в последнем туре был разбит на выезде «Брентфордом». Команда открыла счет вначале первого тайма, но затем что-то пошло не так и в воротах «синих» оказалось четыре мяча. Также коллектив вчера сыграл в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом» и уступил на своем поле со счетом (1:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Саутгемптона» насчитывает пять матчей (четыре поражения и ничья)

«Челси» выиграл шесть из восьми последних игр

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних поединков «Саутгемптона» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз