«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

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вчера, 23:05

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.59, ничья в игре котируется по 4.40, а победа «Саутгемптон» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.69, а ТМ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Саутгемптон» после сыгранных четырех туров занимает 13 позицию в таблице, набрав четыре очка. Команда по разу смогла обыграть соперников и сыграть вничью, а также дважды уступила. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Манчестер Юнайтед» (0:1)

«Челси» к пятому туру подходит на шестой строчке, имея в активе семь очков. В текущей кампании клуб добыл две победы, а по разу сыграл вничью и проиграл. В крайнем противостоянии верх взят над «Лестер» (2:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 10 последних домашних матчах «Саутгемптон» забил менее 2.5 голов

«Челси» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Челси» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.