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«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

вчера, 23:05
Саутгемптон - Челси

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.59, ничья в игре котируется по 4.40, а победа «Саутгемптон» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.044.301.60
Лига Ставок 5.40 4.30 1.61
Мелбет 5.60 4.38 1.64
1XBET 5.60 4.38 1.64

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.69, а ТМ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Саутгемптон» после сыгранных четырех туров занимает 13 позицию в таблице, набрав четыре очка. Команда по разу смогла обыграть соперников и сыграть вничью, а также дважды уступила. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Манчестер Юнайтед» (0:1)

«Челси» к пятому туру подходит на шестой строчке, имея в активе семь очков. В текущей кампании клуб добыл две победы, а по разу сыграл вничью и проиграл. В крайнем противостоянии верх взят над «Лестер» (2:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 10 последних домашних матчах «Саутгемптон» забил менее 2.5 голов
  • «Челси» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирные задачи и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Челси» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.32 2.26 1.70 1.78 2.14
Лига Ставок 2.17 1.67 1.72 2.09
Мелбет 2.23 1.77
1XBET 2.23 1.77
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