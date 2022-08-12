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«Саутгемптон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (13.08.20220

вчера, 22:52
Саутгемптон - Лидс

Ставки букмекеров

«Саутгемптон» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.25, ничья в игре котируется по 3.45, а победа «Лидс» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.363.603.12

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.75, а ТМ (2.5) за 2.08.

Форма команд

«Саутгемптон» стартовал в нынешнем розыгрыше неудачно. Команда на выезде уступила «Тоттенхэм» (4:1)

«Лидс» несмотря на не очень удачный прошлый сезон, в этом году начала чемпионат с домашней победы над «Вулверхэмптон» (2:1).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Лидс» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Саутгемптон» проиграл
  • «Лидс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команд ы с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.35 2.19 1.75 1.70 2.27
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