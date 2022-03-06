«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.03.2022)

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вчера, 22:11

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили отдать абсолютное преимущество лондонскому коллективу. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно по коэффициенту 1.6, в то время как загрузить на успех ливерпульской команды можно по 5.85. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 4.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Тоттенхэм» неожиданно проиграл низшелиговому «Мидлсбро» в рамках 1/8 финала кубка Англии со счетом (0:1). Чуть ранее коллектив сражался в чемпионате с «Лидсом» и разгромил соперника со счетом (4:0). После 25 игр команда находится на седьмой строчке с 42 очками и двумя матчами в запасе.

«Эвертон» очень близок к зоне вылета. Клуб лишь на один балл опережает «Бернли», который расположился на 18 месте в таблице. В минувших турах АПЛ подопечные Лэмпарда всухую уступили «Саутгемптону» и «Манчестер Сити» со счетом (0:2) и (0:1) соответственно, но в кубке страны смогли пройти Борхэм Вуд (2:0).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл лишь два из шести последних матчей

Безвыигрышная выездная серия «Эвертона» насчитывает 12 игр (четыре ничьих и восемь поражений)

Две из трех последних очных встречи закончились результатом ТБ 3.5

3.5 Четыре из пяти последних игр и «Тоттенхэма» и «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз