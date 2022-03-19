«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.03.2022)

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сегодня, 00:47

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили отдать абсолютное преимущество номинально домашнему коллективу. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно по коэффициенту 1.7, в то время как загрузить на успех «Вест Хэма» можно по 4.95. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Тоттенхэм» в последнем туре оказался сильнее «Брайтона» (2:0), а чуть ранее уступил на выезде «Манчестеру Юнайтед» в голевой перестрелке (2:3). На данном этапе коллектив имеет в активе 48 очков и лишь по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику седьмую строчку в таблице, но при этом имеет одну игру в запасе.

«Вест Хэм» провел очень сложную ответную игру в 1/8 финала Лиги Европы. В гости пожаловала испанская «Севилья» и пройти ее удалось лишь в дополнительное время (2:0), победный гол на счету Андрея Ярмоленко. В АПЛ лондонский клуб в родных стенах разобрался с «Астон Виллой» со счетом (2:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл три из пяти последних домашних матчей

Безвыигрышная гостевая серия «Вест Хэма» насчитывает четыре поединка

Три из четырех минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз