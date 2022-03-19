«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.03.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры решили отдать абсолютное преимущество номинально домашнему коллективу. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно по коэффициенту 1.7, в то время как загрузить на успех «Вест Хэма» можно по 4.95. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 4.
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завтра, 19:30
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Тоттенхэм» в последнем туре оказался сильнее «Брайтона» (2:0), а чуть ранее уступил на выезде «Манчестеру Юнайтед» в голевой перестрелке (2:3). На данном этапе коллектив имеет в активе 48 очков и лишь по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику седьмую строчку в таблице, но при этом имеет одну игру в запасе.
«Вест Хэм» провел очень сложную ответную игру в 1/8 финала Лиги Европы. В гости пожаловала испанская «Севилья» и пройти ее удалось лишь в дополнительное время (2:0), победный гол на счету Андрея Ярмоленко. В АПЛ лондонский клуб в родных стенах разобрался с «Астон Виллой» со счетом (2:1).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл три из пяти последних домашних матчей
- Безвыигрышная гостевая серия «Вест Хэма» насчитывает четыре поединка
- Три из четырех минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5
- Пять из шести последних игр «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов порадуют болельщиков и вполне вероятно, что игра закончится результатом ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.