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«Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.05.2022)

сегодня, 01:26
Эвертон

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Эвертона» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Поверить в успех «Уотфорда» любой игрок может по коэффициенту 4.38. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.423.791.88
Фонбет 4.30 3.70 1.82
Мелбет 4.94 3.98 1.78
1XBET 4.94 3.98 1.78
BetBoom 5.02 3.98 1.72

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.89. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.89, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Уотфорд» покидает Премьер-лигу. По итогам всех туров команде не хватит набранных очков, чтобы опередить соперников, которые будут находиться на спасительных местах. В минувших встречах коллектив исключительно проигрывал, на счету игры с «Манчестером Сити» (1:5), «Бернли» (1:2) и «Кристал Пэласом» (0:1).

«Эвертон» очень радует своих поклонников в последних поединках и практически умел решить главную задачу – сохранение прописки в элите. После 34 туров «ириски» находятся на 16 месте и имеют в копилке 35 очков. Победа над абсолютным аутсайдером может лишь укрепить их позиции в борьбе за заветную цель. В последнем туре в бою был обыгран «Лестер» (2:1).

Информация для ставок

  • «Уотфорд» проиграл шесть игр кряду
  • «Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей
  • Минувшая очная встреча закончилась победой «Уотфорда» (5:2)
  • Четыре из пяти последних поединков с участием «Эвертона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Эвертон» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка и без проблем завоюет крайне необходимые три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Эвертона» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.46 1.99 1.92 1.54 2.62
Фонбет 1.92 1.88
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:03
Победа или ничья команды гостей в этом матче.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:11
Гости не проиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:57
Думаю что будет ничья!
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