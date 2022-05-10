«Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.05.2022)

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сегодня, 01:26

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Эвертона» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Поверить в успех «Уотфорда» любой игрок может по коэффициенту 4.38. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.89. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.89, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Уотфорд» покидает Премьер-лигу. По итогам всех туров команде не хватит набранных очков, чтобы опередить соперников, которые будут находиться на спасительных местах. В минувших встречах коллектив исключительно проигрывал, на счету игры с «Манчестером Сити» (1:5), «Бернли» (1:2) и «Кристал Пэласом» (0:1).

«Эвертон» очень радует своих поклонников в последних поединках и практически умел решить главную задачу – сохранение прописки в элите. После 34 туров «ириски» находятся на 16 месте и имеют в копилке 35 очков. Победа над абсолютным аутсайдером может лишь укрепить их позиции в борьбе за заветную цель. В последнем туре в бою был обыгран «Лестер» (2:1).

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл шесть игр кряду

«Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей

Минувшая очная встреча закончилась победой «Уотфорда» (5:2)

Четыре из пяти последних поединков с участием «Эвертона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Эвертон» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка и без проблем завоюет крайне необходимые три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Эвертона» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.83.