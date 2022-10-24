«Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (24.10.2022)

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вчера, 19:31

Ставки букмекеров

«Вест Хэм», с большой разницей, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.49, ничья в игре продается за 4.00, а победа «Борнмута» за 6.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются предположить, какого количества голов в поединке следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) и ТБ (2.5) котируются почти по одной цене – 1.92 и 1.94 соответственно, в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вест Хэм» к 13 туру подходит на 17 месте, в шаге от зоны вылета, имея в активе 11 очков. В текущем розыгрыше команда добыла три победы, дважды сыграла вничью и в шести случаях уступила. В пяти последних турах по два поединка выиграно и проиграно, а в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от «Ливерпуля» (0:1).

«Борнмут» после сыгранных 12 туров располагается на 13 месте в таблице, с набранными 13 очками. В нынешней кампании трижды соперники были обыграны, а по четыре матча сыграны вничью и проиграны. В предшествующих пяти турах в двух поединках взяты победы, в двух расписаны «мировые» и в одном допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Саутгемптоном» очков взято не было (0:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ

В шести из 10 последних выездных матчах «Борнмута» не было голов или забила только одна команда

«Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Борнмута» с коэффициентом 1.87 в БК Лига Ставок.