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«Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (24.10.2022)

вчера, 19:31
Вест Хэм - Борнмут

Ставки букмекеров

«Вест Хэм», с большой разницей, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.49, ничья в игре продается за 4.00, а победа «Борнмута» за 6.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.574.156.78
Лига Ставок 1.61 3.95 5.40

Аналитики затрудняются предположить, какого количества голов в поединке следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) и ТБ (2.5) котируются почти по одной цене – 1.92 и 1.94 соответственно, в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вест Хэм» к 13 туру подходит на 17 месте, в шаге от зоны вылета, имея в активе 11 очков. В текущем розыгрыше команда добыла три победы, дважды сыграла вничью и в шести случаях уступила. В пяти последних турах по два поединка выиграно и проиграно, а в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от «Ливерпуля» (0:1).

«Борнмут» после сыгранных 12 туров располагается на 13 месте в таблице, с набранными 13 очками. В нынешней кампании трижды соперники были обыграны, а по четыре матча сыграны вничью и проиграны. В предшествующих пяти турах в двух поединках взяты победы, в двух расписаны «мировые» и в одном допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Саутгемптоном» очков взято не было (0:1).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» проиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ
  • В шести из 10 последних выездных матчах «Борнмута» не было голов или забила только одна команда
  • «Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Борнмута» с коэффициентом 1.87 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 1.84 2.08 1.46 2.92
Лига Ставок 2.65 1.44 1.86 1.88 1.48 2.55
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:54
Победа хозяев поля!
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