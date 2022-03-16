Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (18.03.2022)

вчера, 15:43
Вулверхэмптон - Лидс

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.53, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.2, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.33.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.603.40
Фонбет 2.15 3.50 3.30

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.93, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Вулверхэмптон» благодаря двум победам в последних турах над «Эвертоном» и «Уотфордом» (1:0) и (4:0) вплотную приблизился к еврокубковой зоне и в данный момент занимает седьмое место с 46 очками в активе.

«Лидс» в минувшем поединке прервал затянувшуюся проигрышную серию домашней победой над «Норвичем» со счетом (2:1). Подопечные Марша Джесси ведут борьбу за выживание и после 29 игр опережают «Уотфорд» из зоны вылета всего на четыре балла, находясь на 16 строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл четыре из семи последних матчей
  • У «Лидса» шесть поражений в семи последних встречах
  • Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр и «Лидса» и «Вулверхэмптона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. Созданных обоими клубами опасных моментов должно хватить для обмена голами, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.90 2.01 1.50 2.77
Фонбет 1.82 1.98
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 16:17
Ну поменяли "белые" недавно тренера, победив после подобной встряски безобидный Норвич, толку то. Если чуть ранее Лидс даже гола не сумел забить в противоборствах с: обычной Астон Виллой 0:3, Лестером 0:1, Тоттенхэмом 0:4 и Ливерпулем 0:6. А тут гостям и вовсе придется вскрывать одну из самых надежных оборон идущего первенства, обломавших в предшествующих поединках и не таких "павлинов". Считаю, что и здесь крепкий орешек Вулверхэмптон вновь не даст разгуляться чужим нападающим, вместе со ставкой на ИТМ 2 (1.5) за рабочий коэффициент!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 