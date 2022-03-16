«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (18.03.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.53, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.2, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.33.
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завтра, 23:00
Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.93, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Вулверхэмптон» благодаря двум победам в последних турах над «Эвертоном» и «Уотфордом» (1:0) и (4:0) вплотную приблизился к еврокубковой зоне и в данный момент занимает седьмое место с 46 очками в активе.
«Лидс» в минувшем поединке прервал затянувшуюся проигрышную серию домашней победой над «Норвичем» со счетом (2:1). Подопечные Марша Джесси ведут борьбу за выживание и после 29 игр опережают «Уотфорд» из зоны вылета всего на четыре балла, находясь на 16 строчке в турнирной таблице.
Информация для ставок
- «Вулверхэмптон» выиграл четыре из семи последних матчей
- У «Лидса» шесть поражений в семи последних встречах
- Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре из пяти последних игр и «Лидса» и «Вулверхэмптона» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. Созданных обоими клубами опасных моментов должно хватить для обмена голами, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82.