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«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

вчера, 23:18
Вулверхэмптон - Саутгемптон

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.23, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Саутгемптон» 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.263.453.45
Мелбет 2.25 3.56 3.44
1XBET 2.25 3.56 3.44

Аналитики не ждут от матча большого количества голов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.81, а ТБ (2.5) за 2.07 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вулверхэмптон» к шестому туру подходит в зоне вылета, на 18 месте, с тремя очками в активе. Клуб в текущем розыгрыше в двух поединках потерпел поражение, а в трех сыграл вничью, в том числе в крайнем противостоянии с «Борнмут» (0:0).

«Саутгемптон» по состоянию на сегодня располагается на девятой строчке в таблице, с набранными семью очками. По итогам пяти туров добыто две победы и одна ничья, а два поединка проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над одним из грандов «Челси» (2:1).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» не выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Саутгемптон» забили обе команды
  • «Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • 12 из 15 последних матчей «Вулверхэмптон» завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 1.85 2.07 1.45 2.92
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
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