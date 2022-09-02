«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

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вчера, 23:18

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.23, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Саутгемптон» 3.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут от матча большого количества голов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.81, а ТБ (2.5) за 2.07 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вулверхэмптон» к шестому туру подходит в зоне вылета, на 18 месте, с тремя очками в активе. Клуб в текущем розыгрыше в двух поединках потерпел поражение, а в трех сыграл вничью, в том числе в крайнем противостоянии с «Борнмут» (0:0).

«Саутгемптон» по состоянию на сегодня располагается на девятой строчке в таблице, с набранными семью очками. По итогам пяти туров добыто две победы и одна ничья, а два поединка проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над одним из грандов «Челси» (2:1).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не выиграл в 12 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Саутгемптон» забили обе команды

«Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

12 из 15 последних матчей «Вулверхэмптон» завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.