«Антверпен» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 16:07

Шестой тур Лиги Европы подарит нам увлекательное противостояние «Олимпиакоса» и «Антверпена». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Олимпиакос» является небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.18. В то время на победу «Антверпена» коэффициент составляет 3.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.65 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Олимпиакос» не опускается ниже собственного уровня и уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Занять первое место в группе будет очень сложно, но при определенных стечениях обстоятельств шансы еще остаются. В чемпионате Греции клуб уверено лидирует с 32 пунктами и опережает ближайшего соперника на шесть баллов. В прошлом туре Лиги Европы «Олимпиакос» обыграл на своем поле «Фенербахче» (1:0), а ранее уступил «Айнтрахту» Ф (1:2).

«Антверпен» провалил групповую стадию Лиги Европы и после пяти туров занимает последнее место с двумя очками, не имея шансов даже на Лигу конференций. Коллектив не смог навязать конкуренцию более опытным командам и пропустил 10 мячей, что говорит о не самой надежной защитной линии. В чемпионате Бельгии «Антверпен» идет на втором месте с 33 очками и сможет полностью сконцентрироваться на внутреннем первенстве. Последние два матча «Антверпена» в Лиге Европы завершились ничьей с «Айнтрахтом» Ф (2:2) и поражением от «Фенербахче» (0:3).

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл всего четыре матча из последних десяти во всех турнирах

Шесть последних выездных поединков «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести домашних матчей «Антверпена» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Для команд матч не имеет особого турнирного значения, но греческий клуб все же намерен попробовать побороться за первое место и прямую путевку в 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем сделать ставку на победу «Олимпиакоса» по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.