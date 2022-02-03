«Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.02.2022)

1643891824

вчера, 15:37

Ставки букмекеров

«Юнион Сент-Жиллуаз» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.76 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Бельгии и имеет внушительную серию без поражений. Команда набрала 57 очков и на семь пунктов опережает ближайшего соперника. Коллектив пропустил только 21 мяч при 57 забитых, что говорит о хорошей линии обороны и реализации моментов у ворот соперника. В двух последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» минимально обыграл «Андерлехт» (1:0), а ранее разошелся миром с «Брюгге» (0:0).

«Антверпен» выдал ряд уверенных поединков за последний месяц, где смог набрать 13 очков и 15 в пяти последних турах. На данный момент команда является главным преследователем лидера и по совместительству нынешнего соперника «Юнион Сент-Жиллуаз». В случае победы в предстоящей встрече клуб сможет сократить отставание до четырех очков и обострить интригу в чемпионате Бельгии. В прошлой игре «Антверпен» обыграл на выезде «Кортрейк» (2:0), а ранее оказался сильнее «Генка» (1:0).

Информация для ставок

«Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает уже десять матчей подряд, а «Антверпен» уступил лишь один раз

«Антверпен» забивал в девяти из десяти последних домашних поединках

«Антверпен» выиграл три из пяти последних матчей с «Юнион Сент-Жиллуаз»

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и вероятнее всего игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Фонбет.