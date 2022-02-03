«Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.02.2022)

Ставки букмекеров
«Юнион Сент-Жиллуаз» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.7.
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завтра, 22:45
Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.76 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Юнион Сент-Жиллуаз» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Бельгии и имеет внушительную серию без поражений. Команда набрала 57 очков и на семь пунктов опережает ближайшего соперника. Коллектив пропустил только 21 мяч при 57 забитых, что говорит о хорошей линии обороны и реализации моментов у ворот соперника. В двух последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» минимально обыграл «Андерлехт» (1:0), а ранее разошелся миром с «Брюгге» (0:0).
«Антверпен» выдал ряд уверенных поединков за последний месяц, где смог набрать 13 очков и 15 в пяти последних турах. На данный момент команда является главным преследователем лидера и по совместительству нынешнего соперника «Юнион Сент-Жиллуаз». В случае победы в предстоящей встрече клуб сможет сократить отставание до четырех очков и обострить интригу в чемпионате Бельгии. В прошлой игре «Антверпен» обыграл на выезде «Кортрейк» (2:0), а ранее оказался сильнее «Генка» (1:0).
Информация для ставок
- «Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает уже десять матчей подряд, а «Антверпен» уступил лишь один раз
- «Антверпен» забивал в девяти из десяти последних домашних поединках
- «Антверпен» выиграл три из пяти последних матчей с «Юнион Сент-Жиллуаз»
Прогноз
Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и вероятнее всего игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Фонбет.