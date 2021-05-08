«Анже» — «Дижон». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.05.2021)

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вчера, 04:17

«Анже» и «Дижон» сыграют в рамках 36-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Анже» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9, ничейный исход котируется в 3.82, а победа «Дижона» представлена коэффициентом 4.38.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 1.9, ТБ (2,5) – 2.00.

Ставки букмекеров

«Анже» проиграл четыре прошлых матча в чемпионате Франции. Также команда крупно уступила ПСЖ (0:5) в Кубке страны. В последнем матче Лиги 1 «черно-белые» не справились в гостях с «Лорьяном» (0:2), а до этого проиграли на своем поле «Монако» (0:1). «Анже» идет на 13-м месте в общем зачете с отрывом в девять очков от зоны прямого вылета.

«Дижон» официально является худшей командой Лиги 1. Следующий сезон «совы» проведут во втором по значимости дивизионе Франции. В завершающемся чемпионате команда смогла добыть только 3 победы и 9 раз сыграть вничью, потерпев 23 поражения. Послед домашней победы над «Ниццей» (2:0) «Дижон» крупно проиграл «Ренну» и «Метцу», пропустив от соперников по пять голов (1:5).

Информация для ставок

«Дижон» проиграл в 14 из 15 прошлых матчей Лиги 1

«Анже» выиграл 8 из 10 предыдущих домашних матчей против «Дижона»

«Дижон» пропускал минимум 2 гола в 10 из 12 предыдущих поединков чемпионата

Прогноз

Несмотря на очень плохие результаты в последних турах, именно «Анже» считается фаворитом в этой встрече. «Дижон» регулярно уступает сопернику на его поле, а учитывая то, что гости уже точно покидают Лигу 1, победа хозяев представляется наиболее вероятным исходом. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Анже» по коэффициенту 1.9 в БК Мелбет.