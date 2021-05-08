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«Анже» — «Дижон». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.05.2021)

вчера, 04:17

«Анже» и «Дижон» сыграют в рамках 36-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.634.54
Лига Ставок 1.76 3.80 4.80
Мелбет 1.83 3.86 4.74
1XBET 1.41 7.50 3.90
BetBoom 1.76 3.85 4.90

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Анже» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9, ничейный исход котируется в 3.82, а победа «Дижона» представлена коэффициентом 4.38.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 1.9, ТБ (2,5) – 2.00.

Ставки букмекеров

«Анже» проиграл четыре прошлых матча в чемпионате Франции. Также команда крупно уступила ПСЖ (0:5) в Кубке страны. В последнем матче Лиги 1 «черно-белые» не справились в гостях с «Лорьяном» (0:2), а до этого проиграли на своем поле «Монако» (0:1). «Анже» идет на 13-м месте в общем зачете с отрывом в девять очков от зоны прямого вылета.

«Дижон» официально является худшей командой Лиги 1. Следующий сезон «совы» проведут во втором по значимости дивизионе Франции. В завершающемся чемпионате команда смогла добыть только 3 победы и 9 раз сыграть вничью, потерпев 23 поражения. Послед домашней победы над «Ниццей» (2:0) «Дижон» крупно проиграл «Ренну» и «Метцу», пропустив от соперников по пять голов (1:5).

Информация для ставок

  • «Дижон» проиграл в 14 из 15 прошлых матчей Лиги 1
  • «Анже» выиграл 8 из 10 предыдущих домашних матчей против «Дижона»
  • «Дижон» пропускал минимум 2 гола в 10 из 12 предыдущих поединков чемпионата

Прогноз

Несмотря на очень плохие результаты в последних турах, именно «Анже» считается фаворитом в этой встрече. «Дижон» регулярно уступает сопернику на его поле, а учитывая то, что гости уже точно покидают Лигу 1, победа хозяев представляется наиболее вероятным исходом. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Анже» по коэффициенту 1.9 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.54 1.84 2.06 1.43 3.00
Лига Ставок 2.65 1.49 1.84 1.97 1.46 2.75
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 2.59 1.50 2.50 1.50 1.45 2.77
BetBoom 2.61 1.52 1.83 2.03 1.46 2.82
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Дижон»
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