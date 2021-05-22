«Анже» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.21)

1621633264

сегодня, 00:41

В последнем туре чемпионата Франции состоится матч «Анже» — «Лилль». Вашему вниманию прогноз и предложения по ставкам от букмекеров на поединок, который пройдет 23 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

«Лилль», который претендует на чемпионство, считается неоспоримым фаворитом в этой игре. Ставки на победу гостей БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.41. Шансы «Анже» огорчить соперника оцениваются по коэффициенту 9.50, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.96. Согласно линии, которую предложил букмекер, эта встреча получится результативной. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.82, ТМ (2,5) – 2.06.

Форма команд

«Анже» слабо проводит финишный отрезок сезона в чемпионате Франции. Из-за отсутствия турнирных перспектив команда не показывает свой максимум. В шести последних матчах Лиги 1 «черно-белые» потерпели пять поражений. В данной серии «Анже» победил только «Дижон» (3:0), который к тому времени уже вылетел во второй дивизион.

«Лилль» находится в шаге от золотых медалей французского чемпионата. Чтобы скинуть ПСЖ с трона, «догам» нужно выиграть предстоящий матч и не оглядываться на параллельный поединок парижан против «Бреста». В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» не смог обыграть дома «Сент-Этьен» (0:0), а перед этим подопечные Кристофа Гальтье справились в гостях с «Лансом» (3:0).

Информация для ставок

«Лилль» побеждал в четырех прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Анже» проиграл в трех из пяти предыдущих матчей чемпионата на своем поле

«Лилль» побеждал «Анже» в трех из четырех последних очных встреч

Прогноз

«Лилль» должен на классе набирать три очка в этом матче и праздновать чемпионство. У «Анже» нет мотивации противостоять сопернику с достаточной самоотдачей, поэтому предлагаем сыграть ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.