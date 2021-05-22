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«Анже» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.21)

сегодня, 00:41

В последнем туре чемпионата Франции состоится матч «Анже» — «Лилль». Вашему вниманию прогноз и предложения по ставкам от букмекеров на поединок, который пройдет 23 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.635.191.35
Лига Ставок 8.80 5.20 1.36
1XBET 10.00 5.05 1.39
BetBoom 9.98 5.14 1.35

Ставки букмекеров

«Лилль», который претендует на чемпионство, считается неоспоримым фаворитом в этой игре. Ставки на победу гостей БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.41. Шансы «Анже» огорчить соперника оцениваются по коэффициенту 9.50, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.96. Согласно линии, которую предложил букмекер, эта встреча получится результативной. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.82, ТМ (2,5) – 2.06.

Форма команд

«Анже» слабо проводит финишный отрезок сезона в чемпионате Франции. Из-за отсутствия турнирных перспектив команда не показывает свой максимум. В шести последних матчах Лиги 1 «черно-белые» потерпели пять поражений. В данной серии «Анже» победил только «Дижон» (3:0), который к тому времени уже вылетел во второй дивизион.

«Лилль» находится в шаге от золотых медалей французского чемпионата. Чтобы скинуть ПСЖ с трона, «догам» нужно выиграть предстоящий матч и не оглядываться на параллельный поединок парижан против «Бреста». В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» не смог обыграть дома «Сент-Этьен» (0:0), а перед этим подопечные Кристофа Гальтье справились в гостях с «Лансом» (3:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» побеждал в четырех прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • «Анже» проиграл в трех из пяти предыдущих матчей чемпионата на своем поле
  • «Лилль» побеждал «Анже» в трех из четырех последних очных встреч

Прогноз

«Лилль» должен на классе набирать три очка в этом матче и праздновать чемпионство. У «Анже» нет мотивации противостоять сопернику с достаточной самоотдачей, поэтому предлагаем сыграть ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.64 2.38
Лига Ставок 2.08 1.73 1.64 2.23
1XBET 2.14 1.82
BetBoom 3.27 1.36 2.09 1.79 1.64 2.34
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:51
Догам нужна победа
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