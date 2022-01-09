«Аполлон Смирнис» — ОФИ. Прогноз на матч Суперлиги Греции (12.01.2022)

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09 января 2022, 18:01

12 января 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Суперлиги Греции. В очной встрече сыграют «Аполлон Смирнис» и ОФИ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет на стадионе «Аполлона».

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Аполлона» по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу ОФИ по 2.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Аполлон Смирнис» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У команды одна победа, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил семь голов и пропустил 23 мяча в Суперлиги Греции по футболу. В последних встречах «Аполлон» играет не лучшим образом — ничья с «Олимпиакосом» 0:0, поражение от «Атромитоса» 4:1 и ничейный исход с «Ламией» 0:0.

ОФИ идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и три поражения. Коллектив забил 18 мячей и пропустил 16 голов. В последних встречах ОФИ сыграл вничью с ПАС Янина 1:1, а также проиграл «Астерасу» 1:0 и выиграл у АЕКа 1:2.

Информация для ставок

ОФИ не побеждает три игры кряду

«Аполлон» не может выиграть вот уже семь игр кряду

У ОФИ один забитый мяч за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.50. Букмекеры верят в то, что команды способны на двоих забить такое количество голов и выдать хороший матч. Фаворитами этой игры являются хозяева, которые неплохо смотрятся в последних матчах, они могут заработать три балла и забить больше всего мячей. Гости могут рассчитывать лишь на ничейный исход, если постараются.