ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аполлон Смирнис» — ОФИ. Прогноз на матч Суперлиги Греции (12.01.2022)

09 января 2022, 18:01

12 января 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Суперлиги Греции. В очной встрече сыграют «Аполлон Смирнис» и ОФИ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет на стадионе «Аполлона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.152.80
Фонбет 2.60 3.25 2.80

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Аполлона» по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу ОФИ по 2.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Аполлон Смирнис» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У команды одна победа, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил семь голов и пропустил 23 мяча в Суперлиги Греции по футболу. В последних встречах «Аполлон» играет не лучшим образом — ничья с «Олимпиакосом» 0:0, поражение от «Атромитоса» 4:1 и ничейный исход с «Ламией» 0:0.

ОФИ идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и три поражения. Коллектив забил 18 мячей и пропустил 16 голов. В последних встречах ОФИ сыграл вничью с ПАС Янина 1:1, а также проиграл «Астерасу» 1:0 и выиграл у АЕКа 1:2.

Информация для ставок

ОФИ не побеждает три игры кряду
«Аполлон» не может выиграть вот уже семь игр кряду
У ОФИ один забитый мяч за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.50. Букмекеры верят в то, что команды способны на двоих забить такое количество голов и выдать хороший матч. Фаворитами этой игры являются хозяева, которые неплохо смотрятся в последних матчах, они могут заработать три балла и забить больше всего мячей. Гости могут рассчитывать лишь на ничейный исход, если постараются.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.71 1.54 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
09 января в 19:49
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
09 января в 18:02
Гости не проиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100