«Архентинос Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (24.06.2022)

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вчера, 10:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Выбрать триумф гостей можно по 4.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Архентинос Хуниорс» идет в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте с набранными 29 баллам. Команда отстает всего на два пункта от зоны плей-офф, что является хорошей мотивацией на предстоящий поединок с «Дефенса и Хустисия», которая опережает клуб всего на четыре пункта. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» завершились победами над «Велес» Сарсфилд (1:0) и «Ливерпуль» Монтевидео (2:1) в кубке Либертадорес.

«Дефенса и Хустисия» неплохо выглядит в нынешнем сезоне и идет в зоне плей-офф, в которой и рассчитывает остаться по результатам Суперлиги. В активе клуба33 балла и текущее седьмое место, отставая от «Росарио Сентраль» всего на один пункт. В матче с «Архентинос Хуниорс» гостям очень важно набрать очки, иначе клуб может потерять сразу несколько позиций. В прошлом туре «Дефенса и Хустисия» уступила на выезде «Ривер Плейт» (0:1).

Информация для ставок

«Архентинос Хуниорс» выиграл три последних матча во всех турнирах

«Дефенса и Хустисия» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах

«Архентинос Хуниорс» проиграл четыре последних матча «Дефенса и Хустисия»

Прогноз

Несмотря на статус фаворита у хозяев, предполагаем, что матч для них сложится довольно сложно и набрать очки у «Архентинос Хуниорс» не выйдет. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Дефенса и Хустисия» по коэффициенту 4.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.