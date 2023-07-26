«Архентинос Хуниорс» — «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (28.07.2023)

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сегодня, 12:07

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать триумф гостей можно за 3.55, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Архентинос Хуниорс» благодаря последним результатам в чемпионате смог ворваться в зону плей-офф на радость собственным болельщикам. Коллекктив занимает девятое место с 40 баллами и отстает всего на один пункт сразу от двух соперников. В предстоящей встрече с прямым конкурентом за высокие места от хозяев ждут качественной игры. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» завершились победами над «Патронато» в кубке Аргентины и «Сан-Лоренсо» (0:2) в чемпионате.

«Эстудиантес» после серии неудачных матчей вновь вышел на путь побед и стабилизировал ситуацию. Команда идет на высоком пятом месте с 42 баллами и отстает от «Дефенса и Хустисия» всего на два пункта. В случае победы в этой непростой выездной встрече, гости могут замахнуться на топ-4 турнирной таблицы. В матче кубка Аргентины «Эстудиантес» обыграл на выезде «Олл Бойс» (1:0), а в Суперлиге разгромил «Бельграно» (4:0).

Информация для ставок

«Архентинос Хуниорс» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Эстудиантес» выиграл лишь три выездных матча из десяти последних

Семь последних матчей между клубами в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Архентинос Хуниорс» выиграл пять из восьми последних матчей у «Эстудиантеса»

Прогноз

«Эстудиантес» редко побеждает на выезде, и мы предполагаем, что в этот раз клуб также не сможет набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс» по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.