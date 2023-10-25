«Арис» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:08

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Бетис», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Выбрать победителем «Арис» можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Арис» стал настоящим открытием в нынешнем сезоне и даже замахнулся на выход в плей-офф. Коллектив после двух туров набрал три очка и по дополнительным показателям занимает второе место. В поединке с «Бетисом» на своем поле кипрскому клубу важно набрать очки и оставаться в борьбе. Два последних матча «Ариса» завершились победами над «Ахнасом» (2:0) и «Анортосисом» (3:2).

«Бетис» играет не так стабильно, как хотелось бы болельщикам, но как и все оставляет за собой неплохие шансы на выход из группы, имея три балла. Испанский коллектив занимает в Ла Лиге только девятое место с 14 баллами и уступает по дополнительным показателям. Выездна победа над киприотами серьезно увеличит шансы гостей на общий успех. Два последних тура завершились для «Бетиса» ничьими с «Хетафе» и «Алавесом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Арис» выиграл три последних матча подряд

«Бетис» не может победить на выезде уже шесть поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арис» практически не имеет опыта в еврокубках и мы предполагаем, что испанский коллектив сможет этим воспользоваться. Сделать ставку на победу «Бетиса» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.