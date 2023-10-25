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«Арис» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

25 октября 2023, 19:08
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Бетис», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Выбрать победителем «Арис» можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Лига Европы 2023/2024
Арис
Бетис
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
0 : 1
завершен
26 октября 2023, 19:45
четверг
ВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.233.981.83

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Арис» стал настоящим открытием в нынешнем сезоне и даже замахнулся на выход в плей-офф. Коллектив после двух туров набрал три очка и по дополнительным показателям занимает второе место. В поединке с «Бетисом» на своем поле кипрскому клубу важно набрать очки и оставаться в борьбе. Два последних матча «Ариса» завершились победами над «Ахнасом» (2:0) и «Анортосисом» (3:2).

«Бетис» играет не так стабильно, как хотелось бы болельщикам, но как и все оставляет за собой неплохие шансы на выход из группы, имея три балла. Испанский коллектив занимает в Ла Лиге только девятое место с 14 баллами и уступает по дополнительным показателям. Выездна победа над киприотами серьезно увеличит шансы гостей на общий успех. Два последних тура завершились для «Бетиса» ничьими с «Хетафе» и «Алавесом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Арис» выиграл три последних матча подряд
  • «Бетис» не может победить на выезде уже шесть поединков во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арис» практически не имеет опыта в еврокубках и мы предполагаем, что испанский коллектив сможет этим воспользоваться. Сделать ставку на победу «Бетиса» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.31 2.25 1.70 1.76 2.15
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