«Арминия» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

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сегодня, 11:06

В матче пятого тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Хоффенхайм».

Ставки букмекеров

«Хоффенхайм» считается небольшим фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06. Поставить на успех «Арминии» можно по 3.65. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.6.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов, 2.12 на тотал меньше 2.5 мячей.

Форма команд

«Арминия» не может выиграть в новом сезоне Бундеслиги, что серьезно настораживает руководство и болельщиков. Команда набрала три очка в четырех стартовых турах, а перед стартом очередных поединков находится только на 14-м месте в турнирной таблице. Чтобы не опуститься еще ниже, тренерскому штабу и игрокам необходимо пересмотреть отношение к тренировочному процессу. В прошлом туре «Арминия» уступила на выезде «Боруссии» М (1:3), а ранее разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1).

У «Хоффенхайма» ситуация очень похожая на нынешнего соперника. Команда имеет четыре очка на старте чемпионата и не показывает стабильной игры, которая была присуща клубу еще два года назад. Коллектив имеет проблемы с реализацией, от чего страдают результаты. В матче с «Арминией» команда постарается добыть вторую победу в Бундеслиге и продвинуться вверх по турнирной таблице. Последние два матча «Хоффенхайма» закончились поражениями от «Майнца» (0:2) и «Боруссии» Д (2:3).

Информация для ставок

• Оба коллектива проиграли по три матча из последних десяти во всех турнирах

• Четыре из пяти домашних матчей «Арминии» закончились ничейными результатами

• «Арминия» не смогла выиграть ни одного матча из последних четырех с «Хоффенхаймом»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Мелбет.