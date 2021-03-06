«Арминия» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (07.03.2021)

1614995882

06 марта 2021, 04:58

В 24-м туре Бундеслиги «Арминия» на своем поле принимает «Унион» Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Столичная команда считается фаворитом в данной встрече, и поставить на победу «Униона» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.08. Ставка на триумф «Арминии» представлена коэффициентом 3.75. Ничейный исход доступен по коэффициенту 3.45.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.23 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов, а также коэффициент 1.75 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» находится на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. В последних турах команда проиграла «Боруссии» Д и «Вольфсбургу» с одинаковым счетом (0:3). Тренерскому штабу срочно необходимо проводить корректировки тренировочного процесса и пересмотреть взгляды на игру, иначе клубу грозит вылет из турнира.

«Унион» идет на высоком для себя седьмом месте и очень редко проигрывает. Команда отличается хорошими защитными действиями, и во многом благодаря этому клуб находится так высоко в Бундеслиге. В прошлом туре «Унион» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а неделей ранее обыграл «Фрайбург» (1:0).

Информация для ставок

«Унион» уже пять матчей чемпионата не пропускает больше одного мяча за игру

«Арминия» не выигрывает уже пять матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей команд завершились вничью с одинаковым счетом (1:1)

«Унион» проиграл три из четырех последних выездных матчей

Прогноз

Обе команды не отличаются высокой результативностью, поэтому самым очевидным вариантом в этой встрече видится выбор низового матча. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75.