«Арока» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.08.2021)

1629311252

вчера, 21:27

В третьем туре чемпионата Португалии «Арока» на домашней арене сыграет против «Фамаликау». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 20 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы предстоящего поединка букмекерская компания Фонбет предложила такую линию: победа «Ароки» идет по коэффициенту 2.89, ничья – 3.28, победа «Фамаликау» — 2.51. Фаворита в данном противостоянии нет, а у гостей лишь минимальное преимущество.

Эксперты сервиса также считают, что в общей сложности команды не смогут забить больше двух голов. Исход ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

К третьему туру чемпионата Португалии «Арока» подходит с нулем в графе «очки». Команда последовательно потерпела поражения от «Эшторила» (0:2) и «Бенфики (0:2), показав беззубую игру в атаке. Помимо этого, „Арока“ рано завершила выступления в Кубке португальской лиги. После победы над „Вилафранкенше“ в стартовом туре (3:0) команда уступила на своем поле „Риу Аве“ (0:1).

„Фамаликау“ тоже провалился на старте нового сезона португальской лиги. В пассиве гостей грядущего поединка проигрыши в гостях „Пасуш де Феррейре“ (0:2) и дома „Порту“ (1:2). В отличие от предстоящего соперника, „Фамаликан“ успешно прошел два тура в Кубке португальской лиги, обыграв „Фейренси“ и „Эшторил“ с одинаковым счетом 1:0.

Информация для ставок

В 3 последних матчах „Ароки“ во всех турнирах выиграла ставка ТМ(2,5)

В 3 из 4 поединков „Фамаликау“ в этом сезоне прошел исход ТМ(2,5)

В 4 из 5 официальных встреч соперников больше двух голов не забивалось

Прогноз

После неудач в стартовых турах „Арока“ и „Фамаликан“ попытаются исправить ситуацию в очном противостоянии. Обе команды не могут похвастаться результативной атакой. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.71. Она регулярно фиксируется в очных встречах оппонентов.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.