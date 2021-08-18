«Арока» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.08.2021)

В третьем туре чемпионата Португалии «Арока» на домашней арене сыграет против «Фамаликау». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 20 августа 2021 года.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Для ставок на основные исходы предстоящего поединка букмекерская компания Фонбет предложила такую линию: победа «Ароки» идет по коэффициенту 2.89, ничья – 3.28, победа «Фамаликау» — 2.51. Фаворита в данном противостоянии нет, а у гостей лишь минимальное преимущество.
Эксперты сервиса также считают, что в общей сложности команды не смогут забить больше двух голов. Исход ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.26.
Форма команд
К третьему туру чемпионата Португалии «Арока» подходит с нулем в графе «очки». Команда последовательно потерпела поражения от «Эшторила» (0:2) и «Бенфики (0:2), показав беззубую игру в атаке. Помимо этого, „Арока“ рано завершила выступления в Кубке португальской лиги. После победы над „Вилафранкенше“ в стартовом туре (3:0) команда уступила на своем поле „Риу Аве“ (0:1).
„Фамаликау“ тоже провалился на старте нового сезона португальской лиги. В пассиве гостей грядущего поединка проигрыши в гостях „Пасуш де Феррейре“ (0:2) и дома „Порту“ (1:2). В отличие от предстоящего соперника, „Фамаликан“ успешно прошел два тура в Кубке португальской лиги, обыграв „Фейренси“ и „Эшторил“ с одинаковым счетом 1:0.
Информация для ставок
- В 3 последних матчах „Ароки“ во всех турнирах выиграла ставка ТМ(2,5)
- В 3 из 4 поединков „Фамаликау“ в этом сезоне прошел исход ТМ(2,5)
- В 4 из 5 официальных встреч соперников больше двух голов не забивалось
Прогноз
После неудач в стартовых турах „Арока“ и „Фамаликан“ попытаются исправить ситуацию в очном противостоянии. Обе команды не могут похвастаться результативной атакой. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.71. Она регулярно фиксируется в очных встречах оппонентов.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.