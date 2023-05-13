«Арсенал» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (14.05.2023)

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вчера, 09:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Брайтона» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Арсенал» уже осознал, что сделал много ошибок и теперь судьба золотых медалей не в их руках. Команда набрала 81 балл и отстает от «Манчестер Сити» всего на один пункт, но имеет на одну сыгранную игру больше. «Канонирам» необходимо выигрывать все три матча и надеяться сразу на две ошибки в четырех матчах «горожан». В прошлом туре «Арсенал» обыграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а ранее одолел «Челси» (3:1).

«Брайтон» провел сезон на хорошем уровне, но некоторые поражения в последнее время вызывают вопросы. Тем не менее, коллектив занимает седьмое место с 55 баллами в активе и отстает на два балла от «Тоттенхэма», сыграв на две игры меньше «шпор». Подопечные Де Дзерби имеют хорошие шансы попасть в еврокубки, если добьются приемлемых результатов в заключительных турах. В прошлой игре «Брайтон» неожиданно крупно проиграл «Эвертону» (1:5), а неделей ранее переиграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» и «Брайтон» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсеналу» нужна только победа, но сломить сопротивление «Брайтона» будет непросто. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.