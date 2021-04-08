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«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз на матч Кубка России (08.04.2021)

сегодня, 00:11

Тульский «Арсенал» примет на своем поле московский ЦСКА. Этот поединок состоится 8 апреля 2021 года в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.443.761.68
Лига Ставок 5.80 3.90 1.63
Фонбет 5.30 3.65 1.70
Мелбет 5.65 4.08 1.69

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали ЦСКА. Поставить на победу «армейцев» можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу «Арсенала» по 5.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Арсенал» набрал 17 пунктов. Клуб расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе «Арсенала» четыре победы, пять ничьих и 15 поражений. У команды 19 забитых и 42 пропущенных мяча. В последних поединках у «Арсенала» все очень плохо, команда не побеждает и регулярно пропускает.

ЦСКА набрал 43 пункта и расположился на четвертой строчке. В активе московского клуба 13 побед, четыре ничьи и семь поражений. Клуб забил 42 мяча и пропустил 25 голов.

Информация для ставок

  • У ЦСКА три поражения в последних пяти матчах
  • «Арсенал» проиграл четыре матча из последних пяти
  • У «Арсенала» 12 пропущенных за последние пять матчей

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на обе забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что первый гол в поединке забьет ЦСКА по коэффициенту 1.98.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Аякс» — «Рома».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.55 1.76 2.11
Лига Ставок 2.39 1.58 1.74 2.10 1.37 3.05
Мелбет 1.81 2.16
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