«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз на матч Кубка России (08.04.2021)

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сегодня, 00:11

Тульский «Арсенал» примет на своем поле московский ЦСКА . Этот поединок состоится 8 апреля 2021 года в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали ЦСКА . Поставить на победу «армейцев» можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу «Арсенала» по 5.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Арсенал» набрал 17 пунктов. Клуб расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе «Арсенала» четыре победы, пять ничьих и 15 поражений. У команды 19 забитых и 42 пропущенных мяча. В последних поединках у «Арсенала» все очень плохо, команда не побеждает и регулярно пропускает.

ЦСКА набрал 43 пункта и расположился на четвертой строчке. В активе московского клуба 13 побед, четыре ничьи и семь поражений. Клуб забил 42 мяча и пропустил 25 голов.

Информация для ставок

У ЦСКА три поражения в последних пяти матчах

три поражения в последних пяти матчах «Арсенал» проиграл четыре матча из последних пяти

У «Арсенала» 12 пропущенных за последние пять матчей

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на обе забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что первый гол в поединке забьет ЦСКА по коэффициенту 1.98.

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