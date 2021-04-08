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Арсенал - ЦСКА
Крылья Советов - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против ЦСКА

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Арсенал
1 : 2
завершен
08 апреля 2021, 19:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.7 - 96.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 1.7
Средний возраст: 26.9 - 24.3
Средний рост: 185.5 - 183.4
Легионеров: 3 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Смотреть трансляцию
ЦСКА
Россия. Кубок 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Арсенал (Тула) +2 +5, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.443.761.68
Лига Ставок 6.00 3.95 1.62
Фонбет Live! 100.00 16.00 1.03
Мелбет 6.67 4.08 1.57
    Еще
     
    21' Луценко Евгений (48)
     
    33' (1:0) Луценко Евгений (48) (Коновалов Игорь (21))
     
    47' Панченко Кирилл (13)
     
    55' Луценко Евгений (48)
     
    2
    60' Довбня Александр (90) уходит с поля, Бурлак Тарас (5) вышел на поле
    60' Панченко Кирилл (13) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
     
    70' Ткачев Сергей (11) уходит с поля, Кангва Кингс (44) вышел на поле
     
    71' Ломовицкий Александр (7)
     
    2
    90' Григалава Гиа (8) уходит с поля, Пантелеев Владислав (28) вышел на поле
    90+6' Бауэр Роберт (4)
     
    23' Щенников Георгий (42)
     
    48' (1:1) Карпов Вадим (62) (Сигурдссон Арнор (17))
     
    2
    60' Сигурдссон Арнор (17) уходит с поля, Рондон Хосе Саломон (32) вышел на поле
    60' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    70' Обляков Иван (98) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
     
    86' (1:2) Фернандес Марио (2) (Дзагоев Алан (10))
     
    2
    88' Марадишвили Константин (22) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
    88' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Шкурин Илья (99) вышел на поле
     
    90+5' Тикнизян Наир (71)
    Голы
    Луценко Евгений
    ассистент Коновалов Игорь     		1:0 33’
    48’ 1:1 Карпов Вадим
    ассистент Сигурдссон Арнор
    86’ 1:2 Фернандес Марио
    ассистент Дзагоев Алан
    Наказания
    Луценко Евгений 21’
    23’ Щенников Георгий
    Панченко Кирилл 47’
    Луценко Евгений 55’
    Ломовицкий Александр 71’
    90+5’ Тикнизян Наир
    Бауэр Роберт 90+6’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бурлак Тарас Довбня Александр 60’
    Кангва Эванс Панченко Кирилл 60’
    60’ Рондон Хосе Саломон Сигурдссон Арнор
    60’ Тикнизян Наир Щенников Георгий
    Кангва Кингс Ткачев Сергей 70’
    70’ Дзагоев Алан Обляков Иван
    88’ Ахметов Ильзат Марадишвили Константин
    88’ Шкурин Илья Чалов Фёдор
    Пантелеев Владислав Григалава Гиа 90’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 8
    		14 Фолы 10
    		3 Угловые 8
    		0 Офсайды 2
    		35% Владение мячом 65%
    		5 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Храневец
    Храневец
    09 апреля в 17:08
    ЦДКА -ВЕРИМ В ВАС !!!!!!!!!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
    09 апреля в 12:01
    Они последние годы почти всегда так играли. Моменты создавали, но не реализовывали. В обороне пожарили, стандарты транжирили. Ничего нового. И Олич правильно делает сейчас, что не меняет схему. Чтобы наиграть новую схему и поменять игру нужно пройти с командой предсезонку. А пока у него есть время присмотреться к игрокам, их возможностям, достоинствам и недостаткам.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    09 апреля в 11:53, ред.
    Есть конкретно вопросы по назначенным двум пенальти? Или по удалению Луценко за 2 желтые? Они сами виноваты - не нужно было фолить. А что пока с игры забивать мало получается, это есть.
    galem72
    galem72
    09 апреля в 10:33
    чалов-то умница. Даже в меньшинстве дублем отличился. ))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 апреля в 10:03
    Вот так и закаляется Олич как главный тренер! Именно проходя через такие матчи. Мои искренние поздравления в адрес хорвата с очередной выездной победой! Всю красно-синюю семью с выходом в полуфинал кубка России)
    cska1948
    cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
    09 апреля в 09:19
    Если вам нравится как играют армейцы после зимнего перерыва, то мне НЕТ!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    09 апреля в 09:17
    По Оличу пока понятно одно. Он не потерпит того чтобы игроки отбывали на поле время как повинность. Он заставит пахать и доказывать право играть в футболке ЦСКА.
    Сергей Ерошин
    Сергей Ерошин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    09 апреля в 09:14
    Когда Дзагоев будет готов он уже травму получит, по хорошему его и надо только минут на 20 выпускать, абы чего не вышло.
    ЧиП
    ЧиП
    09 апреля в 02:52
    - в чём сила брат?!
    - сила в пенальти и красной карточке!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    09 апреля в 01:47
    А без пенок и удалений конь способен на победу?
    Что-то не нравится мне на этом празднике жизни.
    Как там мушкетёр пел?
    "Рыжый конь, косит лиловым глазом".
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 апреля в 01:35
    Оличу должно понравится работать в РПЛ....
    Тамбов повержен с помощью 22-х пенальти....
    Арсенал повержен в меньшинстве...
    Мысыктар
    Мысыктар
    09 апреля в 00:50
    капитана с 35.Игорь радуй нас лучшими сейвами,лучший вратарь на постсоветском пространстве.браво Акинфеев!
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    09 апреля в 00:43
    О, в цска уже знают о распределении мест в РПЛ, забавно )))
    Скажи на милость, а цска попадёт в еврокубки?
    boniel3
    boniel3
    09 апреля в 00:38
    Думаю Олич понял,что Обляков и Ахметов это люди не достойны играть в команде ЦСКА.И нужно срочно от них избавляться.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    08 апреля в 23:36, ред.
    ЦСКА победой поздравил Игоря Акинфеева с 35-и летним юбилеем!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    08 апреля в 23:11
    Мнит себя "народной" командой Спартак, а мы МЕЧТАЕМ попасть в финал. Так что успокойся и борись вместе со Спартаком за Кубок конференций, где в соперника будут клубы Мальты, андорры и Фарерские островов. Как раз по силам Спартаку. Не о Браге же мечтать
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 апреля в 23:01
    Ах, вы уже в финале себя мните? Ну-ну)
    Сперва 1/2 пройдите, ведь там даже Крылья наголову сильнее сегодняшних пряников, не говоря уже об Ахмате. Ишь, сразу в финал захотели )))
    oFANATo
    oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
    08 апреля в 22:49, ред.
    Тухленькая?
    А помнится этот Арсенал выбил зенит из кубка России, да еще в гостях.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
    08 апреля в 22:41
    А вроде как Спартак уже слился в кубке, поэтому какая разница.? А до дерби, я боюсь, что Локо дернет Спартак и дерби будет неактуально.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 апреля в 22:35
    да нам наоборот интересней играть с нормальным цска чем полувялым
    матч хоть будет смотрется
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    08 апреля в 22:27
    Более поздних времен
    Я про суть игры
    Рязань 062
    Рязань 062
    08 апреля в 22:16
    не удалось игрокам арсенала показать ромбик команды, откуда их вышвырнули как ненужный балласт...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    08 апреля в 22:13
    Главное, что у ЦСКА появилось, это характер, Ивица не даёт этой золотой молодёжи катать вату и раскисать после пропущенных мячей, при Гончаренко по моему в этом сезоне не было волевых побед!
    З.Ы. Пока ЦСКА конечно смотрится слабо, но будем надеяться, что Дзагоев на этот год лимит по травмам израсходовал! С Дзагоевым и без Дзагоева это 2-е разные команды, Влашичу в разы проще играть с Дзагоевым, поскольку никто даже близко не сравнится по уровню футбольного интеллекта с ними в полузащите ЦСКА!
    Beekeeper
    Beekeeper
    08 апреля в 22:12
    в таких матчах и закаляется характер, когда на зубах выгрызаешь победы, этого и не хватало при ганчаренко, там всегда было так если ЦСКА пропускает первым то проигрыш. Пусть и соперники не самые именитые, но при пропущенных мячах перестали теряться и продолжают гнуть свою линию. Молодцы. Всех красно-синих с победой.
    Red blu
    Red blu
    08 апреля в 22:01
    Полнейшее доминирование всю игру ЦСКА. Арсенал отбивался и уповал только на редкие контратаки. Грубость игроков Арсенала сыграла с ними злую шутку. Сами себя оставили в меньшинстве. Хотя игра в меньшинстве не
    100 % поражение, поэтому армейцам пришлось постараться что бы вскрыть автобус и забить такой нужный второй гол. Молодцы армейцы, респект.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    08 апреля в 21:58
    Я не понял твою озабоченность. Спартак же вроде вылетел из Кубка, поэтому для спортивного интереса лучше было бы иметь финал ЦСКА - Локо. Но для Спартачей больше по душе финал Ахмат-Локо , или КС - Локо. А я лично, хоть и не люблю Спартак, жалел, что их Динамо вынесло. Любопытно было бы посмотреть сколько положил бы Иван Сергеев в авоську Пенкину. И тогда был бы возможен финал КС-ЦСКА, впрочем он и сейчас возможен. Так, что мечтай о Кубке РФ ( на следующий год)
    Рязань 062
    Рязань 062
    08 апреля в 21:56
    главная надежда, что Олич не будет ставить вопрос о завершении игры за ЦСКА, Дзагоева. без Алана игры в центре нет совсем. просто тыр-пыр. мысли , до его выхода не было
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    08 апреля в 21:54
    Небольшие изменения в игру Олич внес. Немного больше в атаку стали играть. Но на удивление совсем сдал Обляков, его надо было менять в перерыве. Просто Алан еще не готов. А так пара Мара и Дзага - лучшая в центре поля. Чалов вяловат по движению. Работы много. Перспективно выглядит Рондон в паре с Чаловым. Определенная глубина состава есть и это неплохо. Будем надеться. а теперь лишь бы Локо в полуфинале не достался.
    RBA
    RBA ответ edubokom (раскрыть)
    08 апреля в 21:52
    В этом и есть отличие Алана от Облякова и Ахметова. Один выходит на замену и отдаёт голевой пас, а другой играет руками около своей штрафной.
    makkie
    makkie
    08 апреля в 21:51
    Мёртвый Тамбов и такой же невзрачный Арсенал цска одолел (минимально).

    Посмотрим на серьезные проверки в РПЛ и Кубке.
    Надеюсь, им Локо выпадет далее. Вот и проверим ху из ху!
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