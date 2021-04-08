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1 : 2
завершен
08 апреля 2021, 19:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.7 - 96.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 1.7
Средний возраст: 26.9 - 24.3
Средний рост: 185.5 - 183.4
Легионеров: 3 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Арсенал (Тула) +2 +5, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:25
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Луценко Евгений
ассистент Коновалов Игорь
|1:0
|33’
|48’
|1:1
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Карпов Вадим
ассистент Сигурдссон Арнор
|86’
|1:2
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Фернандес Марио
ассистент Дзагоев Алан
|Луценко Евгений
|21’
|23’
|Щенников Георгий
|Панченко Кирилл
|47’
|Луценко Евгений
|55’
|Ломовицкий Александр
|71’
|90+5’
|Тикнизян Наир
|Бауэр Роберт
|90+6’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бурлак Тарас
|Довбня Александр
|60’
|Кангва Эванс
|Панченко Кирилл
|60’
|60’
|Рондон Хосе Саломон
|Сигурдссон Арнор
|60’
|Тикнизян Наир
|Щенников Георгий
|Кангва Кингс
|Ткачев Сергей
|70’
|70’
|Дзагоев Алан
|Обляков Иван
|88’
|Ахметов Ильзат
|Марадишвили Константин
|88’
|Шкурин Илья
|Чалов Фёдор
|Пантелеев Владислав
|Григалава Гиа
|90’
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|5
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|8
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|14
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|2
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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100 % поражение, поэтому армейцам пришлось постараться что бы вскрыть автобус и забить такой нужный второй гол. Молодцы армейцы, респект.
100 % поражение, поэтому армейцам пришлось постараться что бы вскрыть автобус и забить такой нужный второй гол. Молодцы армейцы, респект.