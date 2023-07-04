«Арсенал» Саранди — «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

1688494290

вчера, 21:11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом гостей, ставки на которых принимают по коэффициенту 2.03, а успех «Арсенала» Саранди оценивается за 3.95 Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.3, в то время как низовой исход оценивается по 1.62. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Арсенал» Саранди остается на последнем месте уже несколько туров, но все еще имеет шансы быстро с нее сойти, если исправит результаты. В активе клуба 17 очков и всего лишь два очка отделяют его от ближайшего соперника. В предстоящей встрече с командой из зоны плей-офф, победа стала бы замечательным результатом, но любые набранные очки также наверняка устроят хозяев. Два последних матча «Арсенала» Саранди завершились поражениями от «Велес» Сарсфилд (0:1) и «Платенсе» (0:2).

«Дефенса и Хустисия» проводит достаточно уверенный сезон и находится совсем недалеко от группы лидеров Суперлиги Аргентины. Команда расположилась на шестой позиции с 36 баллами и отстает на один пункт от «Эстудиантеса». Болельщики ожидают от любимого клуба только победы в матче с последней командой турнирной таблицы, однако при этом тренерскому штабу и футболистам следует исключить недооценку соперника. В прошлом туре «Дефенса и Хустисия» минимально обыграл «Тигре» (1:0), а ранее переиграл «Мильонариос» (3:1) в Южноамериканском кубке.

Информация для ставок

«Арсенал» Саранди проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Дефенса и Хустисия» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между клубами завершились вничью

Восемь из десяти поединков команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой в малорезультативный футбол, и мы предполагаем, что такая концепция продлится и в этой встрече. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.