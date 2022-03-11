«Арсенал» Тула — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2022)

1646993039

сегодня, 13:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Арсенала» Тулы оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.77.

Форма команд

Тульский «Арсенал» смог покинуть зону вылета, но опережает ближайшего соперника всего на один балл. Команда идет на 13 месте и набрала 19 очков, чего недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. В поединке с одним из лидеров РПЛ у команды вряд ли будет много голевых моментов, поэтому свои шансы придется использовать с первого раза. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) и поражением от «Сочи» (0:2).

«Динамо» М продолжает погоню за «Зенитом», но отпустил чемпиона страны на четыре пункта. Московский клуб набрал 39 очков и должен постараться в ближайших встречах набирать максимум очков, иначе борьба за золотые медали чемпионата России может закончиться досрочно. В прошлой игре «Динамо» Москва проиграл в дерби «Спартаку» (0:2), а ранее одержал победу над «Химками» (3:0).

Информация для ставок

«Арсенал» Тула не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате России

«Динамо» М выиграло только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах

Тульский коллектив проиграл два последних поединка «Динамо» М

Четыре последних поединка между клубами в Туле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и обе нуждаются в очках. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три балла. Сделать ставку на «Динамо» М можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73.