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«Арсенал» Тула — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2022)

сегодня, 13:03
Динамо Москва

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Арсенала» Тулы оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.94 3.80 1.82
BetBoom 5.08 3.66 1.78

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.77.

Форма команд

Тульский «Арсенал» смог покинуть зону вылета, но опережает ближайшего соперника всего на один балл. Команда идет на 13 месте и набрала 19 очков, чего недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. В поединке с одним из лидеров РПЛ у команды вряд ли будет много голевых моментов, поэтому свои шансы придется использовать с первого раза. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) и поражением от «Сочи» (0:2).

«Динамо» М продолжает погоню за «Зенитом», но отпустил чемпиона страны на четыре пункта. Московский клуб набрал 39 очков и должен постараться в ближайших встречах набирать максимум очков, иначе борьба за золотые медали чемпионата России может закончиться досрочно. В прошлой игре «Динамо» Москва проиграл в дерби «Спартаку» (0:2), а ранее одержал победу над «Химками» (3:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал» Тула не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате России
  • «Динамо» М выиграло только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
  • Тульский коллектив проиграл два последних поединка «Динамо» М
  • Четыре последних поединка между клубами в Туле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и обе нуждаются в очках. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три балла. Сделать ставку на «Динамо» М можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.82 2.14
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:33
Арсенал в непосредственной близости от вылета и только благодаря осечкам ближайших конкурентов в борьбе за выживание занимает 12-ю строчку. Вылетела тульская команда и из розыгрыша кубка страны уступив Алании. Самая пропускаемый коллектив российского первенства. 1-5 от Динамо в первом круге наглядно показывает класс команд? Почему то принято в этом сезоне ругать футболистов команды за отсутствие желания борьбы, безволия и прочее. Но так ли отвратителен Арсенал по игре? В поединке с Крыльями Советов игра понравилась. Отыгрались, забил Деспотович. И есть одно "но". Подопечные Божовича являются домашней командой. На стадионе "красно-желтых" потеряли очки Локомотив, Спартак, Зенит и ЦСКА...... После поражения в дерби от Спартака и победы Зенита над Уфой матч в Туле приобретает для Динамо колоссальное значение. Потеряют подопечные Шварца очки в туре и о борьбе за чемпионство наверняка можно будет забыть. С другой стороны, в период зимней паузы Динамо качественно не усилилось, взяли только Федора Смолова. Возникает вопрос: почему? Надежда на собственных воспитанников оправдывает себя в матчах против аутсайдеров, но против лидеров российского чемпионата не всегда.... Увы, максимум для Динамо в нынешнем сезоне -второе место. И поиск качественного усиления во всех линиях. Это если говорить о борьбе за самые высокие места в чемпионате. Арсенал на своем поле может приятно удивить собственных болельщиков. После поражения от Спартака был бы осторожен в прогнозах относительно легкой победы подопечных Шварца. Туляки дома забивают практически всегда, линия обороны гостей вызывает некоторые опасения. Предположу что хозяевам по силам даже не проиграть этот поединок.
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