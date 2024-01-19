Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2024)

вчера, 09:15
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Арсенал» находится на спаде и проиграл несколько последних поединков. Это сразу отразилось на турнирной таблице АПЛ, где «канониры» идут уже на четвертом месте с 40 баллами с отставанием от ближайших соперников на три балла. В поединке с «Кристал Пэлас» подопечным Микеля Артеты придется постараться, чтобы вновь вернуться на путь побед. В прошлой игре кубка ФА «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» (0:2), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (1:2).

«Кристал Пэлас» очень редко выигрывает и закономерно находится в нижней части турнирной таблицы. Коллектив расположился на 14 месте с 21 баллом и отстает от «Арсенала» на целых 19 пунктов. Даже ничейный результат в такой ситуации станет хорошим достижением для гостей. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились минимальным поражением от «Эвертона» (0:1) в кубке ФА и ничьей с тем же соперником в первом матче этого же турнира (0:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»
  • «Арсенал» выиграл три из последних пяти поединков у «Кристал Пэлас»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и вполне вероятно, быстро достигнет результата. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Сортировать
Все комментарии
db8take6kz45
db8take6kz45
вчера в 14:44
Исходя из представленной информации, в предстоящем футбольном матче между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» фаворитом является «Арсенал», и наиболее вероятным исходом является его победа.
fnc7abg3ab4a
fnc7abg3ab4a
вчера в 14:43
Предполагаю, что в матче будет забито больше 2,5 двух голов.
4vgfgxjcu3bw
4vgfgxjcu3bw
вчера в 14:41
Если “Арсенала” недооценит соперника, то возможен и сюрприз в виде победы “Кристал Пэлас”.
kf7wcdqxg4v7
kf7wcdqxg4v7
вчера в 14:37
Фаворитом матча является “Арсенал”. Тем более это домашний матч для “Арсенала”.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:15
Пора бы Арсеналу прибавить... не так много матчей до конца чемпа осталось.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 