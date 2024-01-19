«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2024)

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вчера, 09:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Арсенал» находится на спаде и проиграл несколько последних поединков. Это сразу отразилось на турнирной таблице АПЛ , где «канониры» идут уже на четвертом месте с 40 баллами с отставанием от ближайших соперников на три балла. В поединке с «Кристал Пэлас» подопечным Микеля Артеты придется постараться, чтобы вновь вернуться на путь побед. В прошлой игре кубка ФА «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» (0:2), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (1:2).

«Кристал Пэлас» очень редко выигрывает и закономерно находится в нижней части турнирной таблицы. Коллектив расположился на 14 месте с 21 баллом и отстает от «Арсенала» на целых 19 пунктов. Даже ничейный результат в такой ситуации станет хорошим достижением для гостей. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились минимальным поражением от «Эвертона» (0:1) в кубке ФА и ничьей с тем же соперником в первом матче этого же турнира (0:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» выиграл три из последних пяти поединков у «Кристал Пэлас»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и вполне вероятно, быстро достигнет результата. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.