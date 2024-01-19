«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.
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сегодня, 15:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.
Форма команд
«Арсенал» находится на спаде и проиграл несколько последних поединков. Это сразу отразилось на турнирной таблице АПЛ, где «канониры» идут уже на четвертом месте с 40 баллами с отставанием от ближайших соперников на три балла. В поединке с «Кристал Пэлас» подопечным Микеля Артеты придется постараться, чтобы вновь вернуться на путь побед. В прошлой игре кубка ФА «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» (0:2), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (1:2).
«Кристал Пэлас» очень редко выигрывает и закономерно находится в нижней части турнирной таблицы. Коллектив расположился на 14 месте с 21 баллом и отстает от «Арсенала» на целых 19 пунктов. Даже ничейный результат в такой ситуации станет хорошим достижением для гостей. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились минимальным поражением от «Эвертона» (0:1) в кубке ФА и ничьей с тем же соперником в первом матче этого же турнира (0:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»
- «Арсенал» выиграл три из последних пяти поединков у «Кристал Пэлас»
Прогноз
«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и вполне вероятно, быстро достигнет результата. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.