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«Арсенал» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

сегодня, 22:05

«Арсенал» примет «Норвич» в очередном туре АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.576.51
Фонбет 1.50 4.40 6.30
Мелбет 1.50 4.74 7.30
1XBET 1.50 4.74 7.30
BetBoom 1.49 4.59 6.88

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.40. На победу «Норвича» идет 6.30.

Форма команд

«Арсенал» в этом сезоне пока идет на последней, 20-й строчке. Многим болельщикам больно смотреть на то, что сейчас происходит в стане «канониров». Команда проиграла три стартовых матча с общим счетом 0:9. «Пушкари» не забили ни одного мяча, это отвратительный результат для клуба такого уровня. «Арсенал» летом потратил более 150 миллионов фунтов и не приобрел ни одного игрока, который соответствовал бы уровню клуба. В последних матчах у команды одни провалы.

«Норвич» был великолепен в прошлом сезоне в Чемпионшипе. Сейчас команда похожа лишь на свою бледную тень. «Канарейки» идут на 19-й строчке в турнирной таблице. В последних играх «Норвич» выглядит ужасно, команда даже не понимает, во что она играет. Игроки крайне редко забивают и аномально много пропускают.

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл один матч из последних пяти
  • «Арсенал» выиграл два матча из последних пяти
  • «Норвич» пропустил 13 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в отвратительной форме. «Арсенал» в последнее время побеждал только в товарищеских матчах и кубках, но в АПЛ у клуба большие проблемы. Не стоит ожидать здесь спокойной победы любого из клубов. Достаточно сделать ставку на «хотя бы одна команда не забьет и не будет ничейного исхода» за 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.71 2.25
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
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