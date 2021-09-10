«Арсенал» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

1631300722

сегодня, 22:05

«Арсенал» примет «Норвич» в очередном туре АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.40. На победу «Норвича» идет 6.30.

Форма команд

«Арсенал» в этом сезоне пока идет на последней, 20-й строчке. Многим болельщикам больно смотреть на то, что сейчас происходит в стане «канониров». Команда проиграла три стартовых матча с общим счетом 0:9. «Пушкари» не забили ни одного мяча, это отвратительный результат для клуба такого уровня. «Арсенал» летом потратил более 150 миллионов фунтов и не приобрел ни одного игрока, который соответствовал бы уровню клуба. В последних матчах у команды одни провалы.

«Норвич» был великолепен в прошлом сезоне в Чемпионшипе. Сейчас команда похожа лишь на свою бледную тень. «Канарейки» идут на 19-й строчке в турнирной таблице. В последних играх «Норвич» выглядит ужасно, команда даже не понимает, во что она играет. Игроки крайне редко забивают и аномально много пропускают.

Информация для ставок

«Норвич» выиграл один матч из последних пяти

«Арсенал» выиграл два матча из последних пяти

«Норвич» пропустил 13 мячей в пяти последних матчах

Прогноз