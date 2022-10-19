«Арсенал» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (20.10.2022)

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19 октября 2022, 16:43

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы ПСВ , зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Арсенал» проводит очень сильный сезон и показал максимальные результаты в трех предыдущих турах Лиги Европы. Таким образом, «канониры» лидируют с девятью баллами и опережают ПСВ на два пункта. В случае победы команда практически гарантирует себе первое место по итогам группового этапа. Два последних матча «Арсенала» завершились минимальными победами над «Лидсом» (1:0) в АПЛ и «Буде/Глимт» (1:0) в Лиге Европы.

ПСВ после трех туров находится на втором месте в группе Лиги Европы и имеет в своем активе семь очков. Даже в случае поражения коллектив оставляет хорошие шансы на выход в плей-офф, однако постарается побороться за очки в Лондоне и еще сильнее укрепить свои позиции. В прошлом матче ПСВ разгромил в чемпионате «Утрехт» (6:1), а ранее без проблем обыграл «Цюрих» в Лиге Европы (5:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

ПСВ выиграл пять выездных поединков из десяти последних во всех турнирах

выиграл пять выездных поединков из десяти последних во всех турнирах «Арсенал» выиграл только один из трех домашних матчей с ПСВ

Пять последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в отличной форме и наверняка смогут подарить зрителям результативный поединок. Предлагаем выбрать тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.