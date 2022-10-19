«Арсенал» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (20.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы ПСВ, зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.
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1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Арсенал» проводит очень сильный сезон и показал максимальные результаты в трех предыдущих турах Лиги Европы. Таким образом, «канониры» лидируют с девятью баллами и опережают ПСВ на два пункта. В случае победы команда практически гарантирует себе первое место по итогам группового этапа. Два последних матча «Арсенала» завершились минимальными победами над «Лидсом» (1:0) в АПЛ и «Буде/Глимт» (1:0) в Лиге Европы.
ПСВ после трех туров находится на втором месте в группе Лиги Европы и имеет в своем активе семь очков. Даже в случае поражения коллектив оставляет хорошие шансы на выход в плей-офф, однако постарается побороться за очки в Лондоне и еще сильнее укрепить свои позиции. В прошлом матче ПСВ разгромил в чемпионате «Утрехт» (6:1), а ранее без проблем обыграл «Цюрих» в Лиге Европы (5:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- ПСВ выиграл пять выездных поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Арсенал» выиграл только один из трех домашних матчей с ПСВ
- Пять последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды находятся в отличной форме и наверняка смогут подарить зрителям результативный поединок. Предлагаем выбрать тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.