«Астон Вилла» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Брайтона» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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30 сентября 2023, 14:30
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.
Форма команд
«Астон Вилла» неплохо выглядит в последних турах и заслуженно идет в верхней части турнирной таблицы, а именно на шестом месте. В активе клуба 12 очков, а отставание от лидера составляет шесть пунктов. В домашнем матче с непростым «Брайтоном» для хозяев будет приемлем любой результат кроме поражения. В прошлом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» минимально обыграла на выезде «Челси» (1:0), а ранее уступила в Лиге Конференций «Легии» (2:3).
«Брайтон» начал с поражения в Лиге Европы от АЕК (2:3), но в чемпионате Англии у коллектива дела идут очень хорошо, ведь в шести играх было одержано пять побед. Подопечные Де Дзерби занимают третье место с 15 баллами и отстают от лидера на три пункта. В случае победы над «Астон Виллой» у гостей будет шанс подняться еще выше в турнирной таблице. Два последних матча «Брайтона» в АПЛ завершились победами над «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» с одинаковым счетом (3:1).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Брайтон» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Астон Вилла» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Брайтоном»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды много забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.