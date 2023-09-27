«Астон Вилла» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Брайтона» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Астон Вилла» неплохо выглядит в последних турах и заслуженно идет в верхней части турнирной таблицы, а именно на шестом месте. В активе клуба 12 очков, а отставание от лидера составляет шесть пунктов. В домашнем матче с непростым «Брайтоном» для хозяев будет приемлем любой результат кроме поражения. В прошлом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» минимально обыграла на выезде «Челси» (1:0), а ранее уступила в Лиге Конференций «Легии» (2:3).

«Брайтон» начал с поражения в Лиге Европы от АЕК (2:3), но в чемпионате Англии у коллектива дела идут очень хорошо, ведь в шести играх было одержано пять побед. Подопечные Де Дзерби занимают третье место с 15 баллами и отстают от лидера на три пункта. В случае победы над «Астон Виллой» у гостей будет шанс подняться еще выше в турнирной таблице. Два последних матча «Брайтона» в АПЛ завершились победами над «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Брайтон» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Астон Вилла» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Брайтоном»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды много забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.