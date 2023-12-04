«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

1701704091

сегодня, 18:34

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.3.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.52. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.55. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагается за 1.5.

Форма команд

«Астон Вилла» проводит очень качественный сезон и удерживает место в зоне Лиги Чемпионов. Команда занимает четвертое место и набрала 29 очков, что всего на один пункт меньше, чем у действующего чемпиона Англии. Хозяева постараются найти аргументы на футбольном поле и отобрать очки у не такого стабильного как раньше соперника. В прошлом туре «Астон Вилла» не смогла добыть победу на выезде с «Борнмутом» (2:2), а в Лиге Конференций на своем поле одолела «Легию» (2:1).

«Манчестер Сити» стал допускать много ничейных результатов в чемпионате Англии, что настораживает болельщиков. «Горожане» уже сместились на третье место в турнирной таблице с 30 очками в активе и уступают три пункта лидеру «Арсеналу». В предстоящем поединке гостям точно будет непросто, поэтому для победы придется выложится на максимум своих возможностей. В прошлом туре подопечные Гвардиолы упустили победу над «Тоттенхэмом» (3:3), а ранее обыграли в Лиге Чемпионов «РБ Лейпциг» (3:2).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнирах

Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграли девять из десяти последних матчей с «Астон Виллой»

Прогноз

Предполагаем, что шикарная статистика личных встреч с «Астон Виллой» в этот раз «горожанам» не поможет. Предлагаем рискнуть и выбрать ничью в этой встрече, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.3.