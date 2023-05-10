«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2023)

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вчера, 14:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домшний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Тоттенхэма» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Астон Вилла» провела один из лучших сезонов за последние годы и на данный момент закономерно занимает восьмое место с 54 баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на три пункта и очень мотивирован, ведь стремится попасть в зону еврокубков. В прошлом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» проиграла на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), а ранее с тем же счетом проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, но шансов на это у команды очень мало. Коллектив располагается на шестое месте с 55 очками и отстает от четвертого «Манчестер Юнайтед» на шесть пунктов. Только победа в этой встрече оставит «шпор» в борьбе за топ-4. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились победой с «Кристал Пэлас» (0:1) и поражением в результативной игре с «Ливерпулем» (3:4).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Астон Виллы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Астон Вилла» выиграла пять последних домашних поединков

«Тоттенхэм» не может выиграть на выезде уже восемь матчей подряд

«Тоттенхэм» выиграл три из пяти последних встреч с «Астон Виллой» при двух поражениях

Прогноз

«Астон Вилла» показывает хорошие результаты на своем поле, а «Тоттенхэм» имеет большие проблемы в выездных матчах. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.