«Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз на матч кубка Италии (24.04.2024)

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вчера, 23:25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Рискнуть на триумф «Фиорентину» можно за 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Аталанта» в первом матче проиграла во Флоренции (0:1), однако это вполне рабочий счет и болельщики ждут от своей команды домашнего реванша. Клуб из Бергамо вышел в полуфинал Лиги Европы и ему предстоит правильно распределить силы на все турниры. Тем не менее, кубок важен для подопечных Гасперини и хозяева приложат максимум усилий для победы. Два последних матча «Аталанты» завершились победой на выезде с «Монцой» (2:1) и поражением от «Ливерпуля» в Лиге Европы (0:1, первый матч 3:0).

«Фиорентина» также может похвалиться участием в полуфинале Лиги конференций, и сейчас команда настроена выиграть турнир, ведь в прошлом году уступила в финале. Тем не менее, коллектив из Флоренции не забывает и о кубке страны, ведь победа на своем поле оставляет неплохие шансы на выход в финал. В игре с «Аталантой» гости постараются сыграть аккуратно и не допустить серьезных ошибок в обороне. Два последних матчей «Фиорентины» завершились победой над «Салернитаной» (2:0) и «Викторией Пльзень» (2:0, в дополнительное время).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле

«Фиорентина» выиграла три из пяти последних матчей у «Аталанты»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы, а гости не смогут отличиться забитым мячом. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.