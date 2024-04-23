«Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз на матч кубка Италии (24.04.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Рискнуть на триумф «Фиорентину» можно за 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Аталанта» в первом матче проиграла во Флоренции (0:1), однако это вполне рабочий счет и болельщики ждут от своей команды домашнего реванша. Клуб из Бергамо вышел в полуфинал Лиги Европы и ему предстоит правильно распределить силы на все турниры. Тем не менее, кубок важен для подопечных Гасперини и хозяева приложат максимум усилий для победы. Два последних матча «Аталанты» завершились победой на выезде с «Монцой» (2:1) и поражением от «Ливерпуля» в Лиге Европы (0:1, первый матч 3:0).
«Фиорентина» также может похвалиться участием в полуфинале Лиги конференций, и сейчас команда настроена выиграть турнир, ведь в прошлом году уступила в финале. Тем не менее, коллектив из Флоренции не забывает и о кубке страны, ведь победа на своем поле оставляет неплохие шансы на выход в финал. В игре с «Аталантой» гости постараются сыграть аккуратно и не допустить серьезных ошибок в обороне. Два последних матчей «Фиорентины» завершились победой над «Салернитаной» (2:0) и «Викторией Пльзень» (2:0, в дополнительное время).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Аталанта» выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле
- «Фиорентина» выиграла три из пяти последних матчей у «Аталанты»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы, а гости не смогут отличиться забитым мячом. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.