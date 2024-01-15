«Аталанта» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (15.01.2024)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на триумф «Фрозиноне» можно за 7.35, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Аталанта» в последних матчах выглядит очень уверенно и в большинстве матчей добивалась побед. Команда занимает восьмое место с 30 баллами, но от пятой позиции отстает всего на три пункта. Тем не менее, коллективу из Бергамо не следует недооценивать соперника, иначе можно потерять очки на своем поле, ведь соперник уже доказал, что умеет создавать проблемы любой команде. Два последних матча «Аталанты» завершились выездной победой над «Миланом» (2:1) и ничьей с «Ромой» (1:1).

«Фрозиноне» в последний месяц разочаровывает болельщиков и проиграл уже несколько матчей подряд. Коллектив опустился на 15 место с 19 баллами и уступает «Сассуоло» только по дополнительным показателям. В матче на выезде с «Аталантой» гостям важно, как минимум не проиграть, чтобы не продлить свою серию неудач. В кубке Италии «Фрозиноне» разгромно проиграл «Ювентусу» (0:4), а в Серии А на своем поле уступил «Монце» (2:3).

Информация для ставок

«Фрозиноне» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле

«Фрозиноне» уступил в трех из пяти последних матчей клубу из Бергамо

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы, а гости не смогут отличиться забитым мячом. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.