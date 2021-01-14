ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз на матч Кубка Италии (14.01.2021)

14 января 2021, 14:51

«Аталанта» и «Кальяри» сыграют 14 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.4913.15
Fonbet Live! 1.06 12.50 37.00
Мелбет 1.24 6.79 12.50
Лига ставок 1.24 6.80 10.00

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Бергамо, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.21. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Кальяри», можно за 13.00, ничья котируется в 6.60.

«Аталанта» на хорошем ходу, а «Кальяри», если не брать плохую защиту во внимание, забивает почти в каждом матче. БК предлагает сделать прогноз на тотал матча больше 3,5 голов с коэффициентом 1.82, меньше – 1.99.

Форма команд

«Аталанта» в Серии А за последние 3 матча забила 12 голов, чем начинает напоминать себя прошлогодней давности, когда команда почти достигла отметки в 100 голов за сезон.

В последних матчах команда Джан Пьеро Гасперини добыла уверенные победы над «Беневенто» (4:1), «Пармой» (3:0) и «Сассуоло» (5:1).

«Кальяри» же выглядит совершенно иначе. Проиграв «Фиорентине» (0:1), команда продлила свою серию поражений уже до 4 матчей.

Команда явно неплохо выглядит в нападении, забивая почти в каждом матче, но при этом дела в обороне оставляют желать лучшего.

Информация для ставок

  • «Аталанта» проиграла лишь 1 раз в последних 13 матчах
  • «Аталанта» забила 40 голов в Чемпионате. Это второй результат после «Интера»
  • «Кальяри» не может победить уже 9 матчей кряду

Прогноз

Команды в этом сезоне показывают открытый футбол с большим количеством голов. «Кальяри» несправедливо находится внизу турнирной таблицы.

Предлагаем ставку на результативный матч, а именно на тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1.83 на БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» Менхенгладбах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.4913.15
Fonbet Live! 1.06 12.50 37.00
Мелбет 1.24 6.79 12.50
Лига ставок 1.24 6.80 10.00
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
14 января в 14:53
Аталанта выиграет и возможно ТБ 2,5 пробьют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100