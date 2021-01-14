«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз на матч Кубка Италии (14.01.2021)

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14 января 2021, 14:51

«Аталанта» и «Кальяри» сыграют 14 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Бергамо, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.21. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Кальяри», можно за 13.00, ничья котируется в 6.60.

«Аталанта» на хорошем ходу, а «Кальяри», если не брать плохую защиту во внимание, забивает почти в каждом матче. БК предлагает сделать прогноз на тотал матча больше 3,5 голов с коэффициентом 1.82, меньше – 1.99.

Форма команд

«Аталанта» в Серии А за последние 3 матча забила 12 голов, чем начинает напоминать себя прошлогодней давности, когда команда почти достигла отметки в 100 голов за сезон.

В последних матчах команда Джан Пьеро Гасперини добыла уверенные победы над «Беневенто» (4:1), «Пармой» (3:0) и «Сассуоло» (5:1).

«Кальяри» же выглядит совершенно иначе. Проиграв «Фиорентине» (0:1), команда продлила свою серию поражений уже до 4 матчей.

Команда явно неплохо выглядит в нападении, забивая почти в каждом матче, но при этом дела в обороне оставляют желать лучшего.

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла лишь 1 раз в последних 13 матчах

«Аталанта» забила 40 голов в Чемпионате. Это второй результат после «Интера»

«Кальяри» не может победить уже 9 матчей кряду

Прогноз

Команды в этом сезоне показывают открытый футбол с большим количеством голов. «Кальяри» несправедливо находится внизу турнирной таблицы.

Предлагаем ставку на результативный матч, а именно на тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1.83 на БК Фонбет.

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