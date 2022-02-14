«Аталанта» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

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вчера, 22:18

17 февраля 2022 года состоится поединок «Аталанта — Олимпиакос». Этот матч будет сыгран на домашнем стадионе в Бергамо. Поединок проходит в плей-офф Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Аталанта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 6.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.83.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аталанта» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 12 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 46 голов и пропустил 29 мячей в чемпионате Италии. В последних встречах «Аталанта» играет не лучшим образом — ничейный исход с «Ювентусом» 1:1, а также с «Аталантой» со счетом 0:0. Клуб также проиграл «Кальяри» 1:2.

«Олимпиакос» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 56 баллов. У коллектива 17 побед, пять ничьих и ни одного поражения. Клуб забил 38 голов и пропустил 11 мячей. В последних встречах греческая команда выиграла у АЕКа со счетом 1:0, а также победила «Ионикос» 0:3 и обыграла «Панетоликос» 3:1. Этот клуб хорош особенно в гостях, поэтому, стоит рассчитывать на то, что греки смогут отобрать баллы у своего оппонента.

Информация для ставок

«Олимпиакос» не проигрывает шесть игр кряду

«Аталанта» не побеждает пять игр кряду

«Олимпиакос» забил семь голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Олимпиакоса» по коэффициенту 2.70. Греческий клуб хорош в последних матчах и может навязать серьезную борьбу своему оппоненту на его поле.