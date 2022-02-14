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«Аталанта» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

вчера, 22:18

17 февраля 2022 года состоится поединок «Аталанта — Олимпиакос». Этот матч будет сыгран на домашнем стадионе в Бергамо. Поединок проходит в плей-офф Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.737.00
Фонбет 1.45 4.60 6.70
Мелбет 1.52 4.74 6.90
1XBET 1.52 4.74 6.90

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Аталанта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 6.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.83.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аталанта» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 12 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 46 голов и пропустил 29 мячей в чемпионате Италии. В последних встречах «Аталанта» играет не лучшим образом — ничейный исход с «Ювентусом» 1:1, а также с «Аталантой» со счетом 0:0. Клуб также проиграл «Кальяри» 1:2.

«Олимпиакос» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 56 баллов. У коллектива 17 побед, пять ничьих и ни одного поражения. Клуб забил 38 голов и пропустил 11 мячей. В последних встречах греческая команда выиграла у АЕКа со счетом 1:0, а также победила «Ионикос» 0:3 и обыграла «Панетоликос» 3:1. Этот клуб хорош особенно в гостях, поэтому, стоит рассчитывать на то, что греки смогут отобрать баллы у своего оппонента.

Информация для ставок

  • «Олимпиакос» не проигрывает шесть игр кряду
  • «Аталанта» не побеждает пять игр кряду
  • «Олимпиакос» забил семь голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Олимпиакоса» по коэффициенту 2.70. Греческий клуб хорош в последних матчах и может навязать серьезную борьбу своему оппоненту на его поле.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.32 2.22 1.70 1.73 2.17
Фонбет 2.17 1.70
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:30
В таких турнирах главное не допустить ошибок, но каждая из команд будет стараться забить. И в этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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